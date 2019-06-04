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04.06.2019 17:31
Рубрика: Власть

МЧС: Понятия лесной и ландшафтный пожар строго разграничат

Текст: Тимофей Борисов

В МЧС России хотят, наконец, четко прописать, что считать ландшафтным, а что лесным пожаром. Это необходимо, чтобы не было путаницы и перекладывания вины, когда начинает происходить "разбор полетов", кто за тушение каких территорий должен был отвечать.

Такой вопрос особенно остро возник после принятия нового Лесного кодекса, согласно которому спасатели МЧС должны подключаться к тушению пожара только тогда, когда огонь угрожает населенным пунктам. А если пожар вспыхивает в глухой тайге, то его тушить обязаны сотрудники Рослесхоза. При этом у нас в стране есть еще земли военных, других ведомств, есть степи и понятие ландшафтных пожаров, а есть и вообще бесхозные земли. При этом огонь не знает границ. Это не раз приводило к ведомственной несогласованности при тушении огня. Было недопонимание и когда надо было определить виновных.

Фото: ТАСС
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Чтобы таких ситуаций впредь не возникало, в МЧС России подготовили проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части совершенствования деятельности в области пожарной безопасности". Как заявил на последнем селекторном совещании глава МЧС России Евгений Зиничев, закон предусматривает закрепление понятия "ландшафтного (природного) пожара" и "лесного пожара". Предлагаемые изменения, по его словам, позволят четко определить ответственных за проведение профилактических мероприятий на землях всех категорий и механизм применения сил и средств реагирующих подразделений.

Пока же закон не принят, министр указал, что необходимые решения должны приниматься без потери времени на их обсуждение и согласование, а также упомянул важную статистику, показывающую, что каждый вложенный рубль в профилактику приносит 12 рублей экономии по сравнению с тушением. Учитывая текущий неблагоприятный прогноз с природными пожарами, Евгений Зиничев указал на необходимость своевременно доводить до дежурных служб информацию дистанционного зондирования Земли по всем выявленным термоточкам. Министр также потребовал задействовать максимальные силы в первый день обнаружения очага пожара для его ликвидации на начальном этапе. К слову, сейчас особый противопожарный режим веден на территории 51 субъекта страны.

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