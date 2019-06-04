Медведев освободил от должности заместителей руководителей Россвязи и ФТС

Заместитель руководителя Россвязи Владимир Шелихов и замглавы Федеральной таможенной службы Александр Попов освобождены от своих должностей распоряжением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

В случае с Шелиховым причиной называется выход на пенсию, Попова уволили по его собственной просьбе.

"Освободить Попова Александра Николаевича от должности заместителя руководителя Федеральной таможенной службы по его просьбе", - говорится в документе, который опубликован на сайте кабинета министров.

Шелихов занимал работал замруководителя Россвязи с 2010 года, а в целом в структуре Федерального агентства связи - с 2004-го.

Попов пришел на должность замглавы ФТС в 2016 году с поста начальника Домодедовской таможни.