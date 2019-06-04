Медведев поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам. В поздравительной телеграмме он отметил, что российская умма проводит большую созидательную работу, которая заслуживает искреннего уважения и благодарности, уделяет серьезное внимание просветительской и образовательной деятельности, участвует в благотворительности, помогает всем, кто особенно нуждается в поддержке.

"И конечно, вносит значимый вклад в противодействие экстремистской идеологии и нетерпимости, многое делает для укрепления межнационального мира и согласия в нашей стране", - подчеркнул глава правительства.

Он пожелал всем мусульманам России здоровья, благополучия и светлых праздничных дней.





