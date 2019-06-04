Медведев утвердил госпрограмму развития сельских территорий

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил государственную программу комплексного развития сельских территорий, сообщил он на заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам. "Программа рассчитана на период до 2025 года, охватывает весь спектр вопросов, которые касаются жителей села. Это более 37 миллионов человек", - подчеркнул председатель правительства.

- Задача - приблизить уровень их жизни к городскому, - заявил Медведев. - Продолжим решать проблемы доступности медицинской помощи, социального обеспечения, образования, будем заниматься жилищным строительством, будут приниматься меры для поддержки занятости и развития инфраструктуры, я имею в виду и дороги, и прокладку водоводов, газопроводов, развитие интернета.

К основным целям госпрограммы отнесены сохранение доли сельского населения в общей численности населения страны на уровне не менее 25,3 процента, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80 процентов, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 процентов. По многим показателям село сегодня существенно отстает от городской жизни, констатировал премьер.

На мероприятия госпрограммы планируется направить 2,28 триллиона рублей, в том числе из федерального бюджета - 1 триллион 61 миллиард рублей.