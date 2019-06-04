Медведев утвердил план по реализации "регуляторной гильотины"

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий по реализации механизма "регуляторной гильотины". Он направлен на то, чтобы с 1 января 2021 года на смену старым контрольным нормам пришли новые актуализированные требования, разработанные с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития в соответствующих сферах.

План состоит из пяти пунктов. Уже в этом месяце в правительство должен быть внесен проект федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с дальнейшим - в сентябре - поступлением документа на рассмотрение депутатов Государственной Думы. А в октябре в нижнюю палату парламента планируется передать проект закона "Об обязательных требованиях".

Июль глава правительства отвел министерствам и ведомствам на подготовку новой структуры нормативного регулирования для каждой сферы общественных отношений или вида контроля. В течение этого года будет идти кропотливая работа по систематизации обязательных требований, а в марте следующего года законопроекты предполагается передать депутатам. Также в первом квартале 2020 года федеральные органы исполнительной власти обязаны внести в правительство на утверждение проекты необходимых постановлений кабинета министров.

Наконец, в сентябре Дмитрий Медведев хочет получить проекты постановлений, которые в установленный срок отменят в стране действие всех устаревших нормативных правовых актов с обязательными требованиями в сфере регулирования.