Мэр Харькова призвал "возвращаться с майданов к здравому смыслу"

Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал сограждан "возвращаться с майданов к здравому смыслу" после того, как националисты повалили бюст маршалу Жукову в этом городе. Кроме того, по его словам, горсовет Харькова может рассмотреть вопрос о том, чтобы вернуть имя маршала Жукова проспекту Петра Григоренко.

Как следует из цитат на сайте горсовета, Кернес выразил уверенность в том, что "в этих вопросах правда на стороне большинства харьковчан, которые предпочитают высказывать свою позицию цивилизованно - без вандализма, столкновений, газовых баллончиков и других атрибутов революционной целесообразности". "Пора уже возвращаться с майданов к здравому смыслу и правовому полю", - уверен градоначальник.