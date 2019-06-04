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04.06.2019 20:17
Рубрика: В мире

Мэр Харькова призвал "возвращаться с майданов к здравому смыслу"

Текст: Игорь Дунаевский

Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал сограждан "возвращаться с майданов к здравому смыслу" после того, как националисты повалили бюст маршалу Жукову в этом городе. Кроме того, по его словам, горсовет Харькова может рассмотреть вопрос о том, чтобы вернуть имя маршала Жукова проспекту Петра Григоренко.

Фото: РИА Новости
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Как следует из цитат на сайте горсовета, Кернес выразил уверенность в том, что "в этих вопросах правда на стороне большинства харьковчан, которые предпочитают высказывать свою позицию цивилизованно - без вандализма, столкновений, газовых баллончиков и других атрибутов революционной целесообразности". "Пора уже возвращаться с майданов к здравому смыслу и правовому полю", - уверен градоначальник.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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