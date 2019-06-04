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МИД Китая беспокоится о китайских туристах в США

МИД КНР 4 июня опубликовал предупреждение для граждан, планирующих поездки в США, а также китайских предприятий, зарегистрированных на территории этой страны. Министерство культуры и туризма КНР в тот же день обнародовало предупреждение для граждан, собирающихся в ближайшее время выехать в Соединенные Штаты. В документе отмечается необходимость внимательно оценивать риски от посещения США на фоне частой стрельбы, грабежей и краж, которые участились там в последнее время, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

МИД КНР предупреждает: поездки в США чреваты проблемами. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая МИД КНР предупреждает: поездки в США чреваты проблемами. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
МИД КНР предупреждает: поездки в США чреваты проблемами. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Предупреждения действуют до конца 2019 года, в котором, по прогнозам, США по-прежнему останутся лидирующим туристическим направлением для китайцев. При этом состояние общественной безопасности ухудшится, увеличатся риски туристических поездок для граждан КНР. Дискриминационный характер правоприменительных органов в этой стране становится все более очевидным. Это ставит под угрозу безопасность китайских граждан, наносит ущерб их правам.

По мере непрерывного расширения внешней открытости Китая и повышения уровня потребления, все больше китайцев уезжают работать за границу. В 2018 году около 150 миллионов китайских туристов выехали из страны, что почти на 15 процентов больше, чем годом ранее. Китай несколько лет подряд лидировал в мире по числу выездных туристов. Однако, в тот же год число китайских путешественников, посетивших США, составило лишь около 3 миллионов, что на 5,7 процента ниже, чем 2017 года, что стало первым падением турпотока за 15 лет. Причина этого - постоянное ухудшение состояния общественной безопасности.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Было замечено, что с начала этого года в Соединенных Штатах было много случаев краж и грабежей по отношению к китайцам и сотни случаев с применением оружия. Совсем недавно, 1 июня, в Вирджинии произошла стрельба, в результате которой погибли 13 человек. Этот инцидент не только вызвал панику в американском обществе, но и стал доказательством того, что США являются одной из стран с самым высоким уровнем преступности в мире.

В этом контексте соответствующие ведомства Китая выпустили памятку безопасности, что является необходимым шагом для противостояния нынешнему положению с преступностью в США и увеличению риска в туризме, и необходимым действием на фоне более видимой направленности и дискриминационного характера правоохранительных органов США. В уполномоченных ведомствах КНР надеются на то, что туристы смогут всесторонне оценить риски, связанные с путешествием в США, и делают правильный выбор в соответствии со сложившимися обстоятельствами; уверенны, что китайские граждане и предприятия, находящиеся в Соединенных Штатах, также усилят свою профилактику и надлежащим образом смогут обезопасить себя.

Мир настолько велик, что кроме Штатов есть еще много мест, которые стоит увидеть. На недавно завершившейся 15-й китайской ярмарке выездного туризма более 500 турбюро приглашали путешественников посетить около 70-ти известных и вновь открытых интереснейших достопримечательностей по всему миру.

Предупреждение китайской стороны о риске должно побудить Соединенные Штаты  как можно скорее улучшить обстановку безопасности, гарантировать законные права и интересы китайских туристов, способствовать обмену специалистами. Только после того, как США начнут работать в этом направлении, они смогут привлечь большой туристический поток из Поднебесной.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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