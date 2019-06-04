МИД призвал все силы в Судане решить конфликт мирными способами

Все политические силы в Судане должны "проявить предельную ответственность и разрешать конфликты мирными демократическими средствами на основе широкого национального диалога". Такой призыв содержится в комментарии, размещенном во вторник на сайте министерства иностранных дел России.

На Смоленской площади положительно оценили заявление главы переходного военного совета Абдель Фаттаха аль-Бурхана о создании технократического правительства до проведения всеобщих выборов в Судане, планируемых через 9 месяцев. "Исходим из того, что эти шаги формируют необходимые условия для надежной стабилизации обстановки", - отмечается в комментарии.

В МИД РФ считают урегулирование внутренних проблем в Судане "делом исключительно самих суданцев". "Внешнее давление, ультиматумы, тем более вмешательство - неприемлемы, чреваты обострением конфронтации", - предостерегли в ведомстве.