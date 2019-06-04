Российские студенты примут участие в строительстве минского метро

Первые путевки в трудовое лето получают белорусские студенческие отряды. Некоторые из них уже работают, хотя пиковое время для бойцов наступит после сессии. Фронт работы и география - самые широкие. Кроме белорусских городов ребята едут трудиться в Сочи, Туапсе, Санкт-Петербург, Подмосковье, Ханты-Мансийский автономный округ, прорабатывается маршрут в Пермский край.

А российских студентов по традиции ждут в Беларуси. Уже седьмое лето подряд ребята из России приедут трудиться на БелАЭС. В этом году Всебелорусская молодежная стройка - такой статус Белорусская атомная электростанция получила в 2014-м - расширилась и на весь Островец. Руки здесь нужны особенно, ведь, по прогнозам, со строительством атомной станции уже к 2020 году население города увеличится с 10 тысяч человек до 22-23 тысяч. Скоро здесь появятся многофункциональный спортивный комплекс, крытая ледовая площадка, школа, больница, детский сад, автовокзал... Поэтому работы точно хватит. За 5 лет в Островце успели потрудиться более 2 тысяч бойцов из России и Беларуси. И сейчас городу белорусских энергетиков требуются каменщики и бетонщики, маляры и электромонтажники. Отличная практика для ребят. Этим летом на островецкие стройки отправятся более 250 студентов, 55 из них - россияне.

Еще одним центром притяжения рабочей молодежи станет и третья линия Минского метрополитена, которую объявили городской молодежной стройкой. Интересно, что когда-то, более 40 лет назад, строить белорусское метро приехали специалисты, инженеры и проектировщики из России. А сегодня здесь ждут российских студентов - всего около 20 человек. К работе ребята приступят в начале июля. Сводный белорусско-российский строительный отряд на строительстве метро объединит 120 бойцов. Для многих это не первый приезд в Минск на трудовое лето. В свое время, кстати, немало российских студентов внесли вклад и в реконструкцию минского стадиона "Динамо", который в июне принимает II Европейские игры.

Цифры "СОЮЗа"

В нынешнем "третьем семестре" в Беларуси будет сформировано около 2 тысяч студенческих отрядов - строительных, педагогических, сервисных, сельскохозяйственных, экологических, производственных и медицинских. 24 тысячи молодых людей получат трудовые путевки.