Тревожная тенденция: мошенники начали использовать поддельные электронные подписи и документы. С помощью цифровых фальшивок проходимцы похищают деньги с банковских счетов, продают предприятия и прочее. Эксперты заговорили о новом явлении: цифровом рейдерстве.

Большой резонанс вызвала история в Москве, когда жителя столицы с помощью поддельной цифровой подписи лишили жилья. О том, что он уже не хозяин в своем доме, мужчина узнал из коммунального счета: там стояла другая фамилия. Выяснилось, что жилье было подарено кому-то постороннему. Документы для передачи прав на жилье были направлены в Росреестр в электронном виде с помощью сервиса, созданного для удобной и быстрой подачи документов.

Злоумышленники каким-то образом создали поддельный электронный ключ подписи собственника, провернули фиктивную сделку дарения, и десятимиллионная квартира высокотехнологично сменила хозяина.

Однако громкая афера стала далеко не единственным и далеко не первым случаем цифрового мошенничества. Еще раньше от действий киберпреступников стали страдать юридические лица. Например, недавно генеральный директор одной из компаний случайно проверил выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и увидел, что руководителем организации там значится совершенно незнакомый ему человек.

Сначала директор подумал, что это ошибка налоговых органов или сбой системы, но оказалось - мошенничество.

Через удостоверяющий центр аферистами была официально оформлена электронная подпись на подставное лицо. Преступники использовали ксерокопию паспорта, подделав фотографию с помощью фотошопа. С этой подписью мошенники через налоговую службу "поменяли" гендиректора компании, а после попытались обналичить в банке весь расчетный счет. А когда настоящий директор начал разбирательство, оказалось, что его новоявленный "сменщик" уже значится главой еще нескольких компаний.

"Такие технологии, как электронная цифровая подпись, призваны облегчить процедуру получения государственных и муниципальных услуг, заключения сделок и сэкономить время граждан и работников организаций, - сказал "РГ" заместитель исполнительного директора - руководителя аппарата Ассоциации юристов России Дмитрий Липин. - С другой стороны, каждая новая технология традиционно "принимается на вооружение" и криминальным миром, в связи с чем необходимо тщательно продумывать законодательные механизмы, регламентирующие порядок и пределы использования таких технологий".

По его словам, одним из возможных способов защиты прав граждан и организаций от нарушений может также стать ограничение на использование цифровой подписи при совершении крупных сделок.

"Кроме того, возможно и введение отдельного состава в УК РФ, предусматривающего ответственность за мошенничество с использованием средств цифровой идентификации и аутентификации, что позволит разрешить ряд проблем правоприменения и исключить случаи необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел", - говорит Дмитрий Липин.

Кроме того, как полагают многие эксперты, необходимо шире подключать к оформлению сделок нотариусов. Тайное переоформление квартиры с помощью поддельной электронной подписи стало возможно потому, что такие сделки разрешено проводить без нотариуса. Мошенники этим и пользуются.

Нотариус же, удостоверяя любую сделку, будь то с недвижимостью, с долями ООО или любая другая, обязан не только идентифицировать обратившегося к нему человека, но прежде всего проверить, насколько добровольно человек идет на сделку, понимает ли все последствия. Также нотариус проводит правовую экспертизу сделки. Именно эти шаги позволяют гарантировать, что ни покупатель, ни продавец не обманывают друг друга и не обманываются и никто никого не принуждает. Кроме того, нотариус несет полную имущественную ответственность за свои действия, в случае ошибки он гарантирует полную компенсацию понесенного ущерба.

Попытки "цифрового" мошенничества нотариусами также выявляются и пресекаются - так, например, совсем недавно одна из московских нотариусов установила, что данные электронной подписи ее клиента были использованы мошенниками, и благодаря инфраструктуре "электронного нотариата" смогла в течение нескольких минут отправить информацию об этом в Федеральную налоговую службу, тем самым исключив поддельный документ из документооборота.