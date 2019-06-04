Названа дата выхода смартфонов Huawei Mate 30 на собственной ОС

Huawei намерена выпустить смартфоны на собственной ОС. Предполагается, что она будет называться HongMeng. Первые флагманские смартфоны на новой ОС - Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro - планируется представить 22 сентября.

По данным источника, флагманские гаджеты будут собраны на новой однокристальной системе Kirin 985.

Huawei's next flagship Mate 30 series will be released on 22 September or close that with new Kirin 985 and HongMeng OS (in China). Globally this is open which OS these are coming.#Huawei #HuaweiMate30 pic.twitter.com/Fq3FtQLTHB — Teme (特米) (@RODENT950) 2 июня 2019 г.

Напомним, 15 мая американское Министерство торговли внесло Huawei в свой черный список. После этого от сотрудничества с китайским производителем отказались разработчик Android - компания Google, а также чипмейкеры Intel, Qualcomm и другие. В ответ на это в компании зарегистрировали новые торговые марки - HongMeng и Ark OS.