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Названа дата выхода смартфонов Huawei Mate 30 на собственной ОС

04.06.2019,  
10:57
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: huawei.com Фото: huawei.com
Фото: huawei.com

Huawei намерена выпустить смартфоны на собственной ОС. Предполагается, что она будет называться HongMeng. Первые флагманские смартфоны на новой ОС - Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro - планируется представить 22 сентября.

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По данным источника, флагманские гаджеты будут собраны на новой однокристальной системе Kirin 985.

Напомним, 15 мая американское Министерство торговли внесло Huawei в свой черный список. После этого от сотрудничества с китайским производителем отказались разработчик Android - компания Google, а также чипмейкеры Intel, Qualcomm и другие. В ответ на это в компании зарегистрировали новые торговые марки - HongMeng и Ark OS.

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