Песков переадресовал в ФСБ вопросы о шифровании "Яндекс.Почты"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что якобы компания "Яндекс" отказалась предоставить спецслужбам ключи шифрования почтовых ящиков пользователей.

Издание РБК сообщило, что ФСБ запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но компания отказывается передать их.

"Это не тема Кремля все-таки. Нужно интересоваться и у Федеральной службы безопасности, и в правительстве, но это не тема администрации президента", - объяснил журналистам Песков.