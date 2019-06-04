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Рубрика: Общество

ПФР: Полтора миллиона пенсионеров обучились компьютерной грамотности

За последние десять лет в России около полутора миллионов пенсионеров прошли обучение на курсах по компьютерной грамотности. Об этом рассказал председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров в Кирове.

Фото: Татьяна Барыбина
Пенсионеры со всей России соревновались в компьютерной грамотности

"Последние несколько лет мы софинансировали программы субъектов России и направляли деньги Пенсионного фонда - всего 145 миллионов рублей. Всего полтора миллиона за десять лет обучили", - сказал Дроздов.

Он напомнил, что обучение компьютерной грамотности пенсионеров - одна из задач в рамках нацпроекта "Демография".

Фото: Алексей Лазарев
Почему старшему поколению нужно научиться пользоваться компьютером

Раньше акцент был сделан на общении людей старшего возраста в интернете, теперь их обучают получать госуслуги в электронном виде, передает ТАСС.

Обучение пенсионеров организовано почти во всех регионах России. В частности, есть проект "Азбука интернета" - это курсы для старшего поколения по обучению работе на компьютере и в интернете. В прошлом году их прошли 86 тысяч человек, сообщал ПФР. Кроме этого, обучение идет на курсах региональных управлений соцзащиты, отделений Союза пенсионеров России, библиотек и школ компьютерной грамотности.

Общество Соцсфера Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд
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