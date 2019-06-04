Почему лицо человека изменилось за миллионы лет

Но почему изменились и черты лица в целом, почему они стали более утонченными? Скажем, массивная надбровная дуга древних людей в ходе эволюции разгладилась, уступив место широкому лбу и двум отдельным бровям. Покатый узкий лоб сменился на современный вариант. Что означают эти изменения? По мнению одного из авторов работы, профессора Университета Йорка Пола О Хиггинса, нынешними пропорциями и чертами лица человек во многом обязан социальным факторам. Чтобы выживать в суровых условиях дикой природы, нашим предкам требовалось искать точки соприкосновения с сородичами. Быть коммуникабельными, по возможности не столь агрессивным. Кто лучше контачил, был более приятным в общении, тот имел больше шансов на выживание. Утонченные черты лица позволяли выражать широчайший спектр эмоций, в том числе едва отличающихся друг от друга - например, узнавание и симпатию.
- Мы можем изобразить на своем лице более 20 различных эмоций только за счет сокращения или расслабления мускулов, - говорит профессор О Хиггинс. - Практически невозможно представить себе, чтобы наши далекие предки были способны на подобное, поскольку их лица отличались от наших и формой в целом, и расположением конкретных мускулов.
Эта "приятность во всех отношениях" новых людей оказалась полезной для популяций человека и закрепилась на генетическом уровне в результате естественного отбора.