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04.06.2019 20:13
Рубрика: Общество

В зеркале эволюции

Почему лицо человека изменилось за миллионы лет
Текст: Андрей Меркулов
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(7878)
Ученые давно заметили удивительный факт: облик жителей того или иного относительно бедного региона меняется буквально за несколько десятилетий, если сделать питание здесь сбалансированным. Особенно важно увеличить потребление белка. Другие исследования показали, что существенное влияние на внешность человека оказывает климат. А недавно международная группа ученых решила копнуть глубже: они изучали эволюцию лица человека за последние 4,5 миллиона лет - от ранних австралопитеков до сегодняшнего дня. Цель исследования - понять, почему, прямо скажем, наши малопривлекательные предки так сильно изменились? А за последние 100 тысяч лет просто стремительно, скажем, сильно ужалась в размерах нижняя часть лица. Конечно, в первую очередь это связано с изменением в питании: приготовленная еда требовала меньше жевательных усилий, поэтому мощные челюсти становились лишними, без них человек вполне мог обойтись.
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Но почему изменились и черты лица в целом, почему они стали более утонченными? Скажем, массивная надбровная дуга древних людей в ходе эволюции разгладилась, уступив место широкому лбу и двум отдельным бровям. Покатый узкий лоб сменился на современный вариант. Что означают эти изменения? По мнению одного из авторов работы, профессора Университета Йорка Пола О Хиггинса, нынешними пропорциями и чертами лица человек во многом обязан социальным факторам. Чтобы выживать в суровых условиях дикой природы, нашим предкам требовалось искать точки соприкосновения с сородичами. Быть коммуникабельными, по возможности не столь агрессивным. Кто лучше контачил, был более приятным в общении, тот имел больше шансов на выживание. Утонченные черты лица позволяли выражать широчайший спектр эмоций, в том числе едва отличающихся друг от друга - например, узнавание и симпатию.

Кто лучше контачил, был более приятным в общении, тот имел больше шансов на выживание

- Мы можем изобразить на своем лице более 20 различных эмоций только за счет сокращения или расслабления мускулов, - говорит профессор О Хиггинс. - Практически невозможно представить себе, чтобы наши далекие предки были способны на подобное, поскольку их лица отличались от наших и формой в целом, и расположением конкретных мускулов.

Эта "приятность во всех отношениях" новых людей оказалась полезной для популяций человека и закрепилась на генетическом уровне в результате естественного отбора.

Общество Наука
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