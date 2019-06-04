Покупки валюты для Минфина в июне могут стать рекордными с начала года

Минфин увеличит объем покупок валюты в резервы в июне, прогнозируют банки. Вместе с другими причинами это может привести к некоторому снижению курса рубля, который пока остается в диапазоне 65-65,5 рубля за доллар, даже несмотря на резкое падение нефтяных цен. О параметрах покупок Минфин объявит в среду.

Июньские покупки не намного превысят майские (19,5 миллиарда в день), однако этот фактор с началом лета становится для рубля более весомым.

По прогнозу Альфа-Банка, покупки возрастут до 355-365 миллиарда рублей с 300,5 миллиарда в мае. С учетом дополнительных покупок на 53,2 миллиарда (в счет отложенных во второй половине прошлого года) банк ожидает, что ЦБ будет приобретать валюту для Минфина на 20 миллиардов рублей в день.

"Учитывая резкое падение цен на нефть за последнюю неделю, фактор дивидендных выплат и сезонное снижение счета текущих операций РФ, мы считаем, что увеличение покупок негативно повлияет на курс рубля", - говорит руководитель дирекции валютно-финансовых операций Альфа-Банка Александр Красный.

Схожий прогноз, означающий дополнительное давление на рубль, у банка "Санкт-Петербург", по которому fx-покупки в июне возрастут до 360 миллиардов рублей и с учетом "докупок" составят 21,7 миллиарда в день.

По прогнозу Максима Тимошенко, директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт", июньские покупки будут скромнее - 308,5 миллиарда (помимо 53,2 миллиарда в счет отложенных операций 2018 года). При этом, считает он, поддержку рублю окажет спрос на ОФЗ carry-trade инвесторов. Эта стратегия становится все привлекательнее на фоне возможного перехода ФРС к снижению ставок.

По оценке Красного, торговый диапазон на июнь составит 65-66,2 рубля за доллар, с тенденцией к закреплению выше 66, по оценке Тимошенко - 64,5-66.

Опыт показывает, что аналитики могут ошибаться в прогнозах интервенций, к тому же в этом году из-за налогового маневра объем допдоходов снижается на размер компенсаций нефтепереработчикам для сдерживания цен на бензин (в мае, по оценке "Петромаркета", они составили 42 миллиарда).

Валюту на открытом рынке Банк России покупает для Минфина в рамках бюджетного правила на доходы от нефтегазового экспорта при цене барреля Urals свыше 43,8 доллара. План по покупкам на январь составлял 265,8 миллиарда, на февраль 194, на март 310, на апрель 255,4, на май 300,5 миллиарда рублей. Помимо этого Банк России наверстывает упущенное в прошлом году, докупая по трехлетнему плану валюту на 2,8 миллиарда рублей в день. Он может менять график, если интервенции угрожают финансовой стабильности, как было в апреле и августе - сентябре прошлого года.