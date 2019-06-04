Покупки валюты для Минфина в июне могут стать рекордными с начала года

Новости

Книгу арктических снимков представил в Москве лауреат премии "Золотой глаз" 19:08
Путин: Необходимо информирование власти о работе банков и застройщиков 19:03
АвтоВАЗ отозвал у владельцев почти тысячу Lada Xray 19:02
СМИ: Сыгравший Тора Крис Хемсворт приостанавливает карьеру 18:59
Квентин Тарантино занялся экранизацией своего комикса "Джанго/Зорро" 18:38
В Петербурге нашли танцовщицу, оставившую годовалого сына 18:33
Зеленский пообещал выполнять Минские соглашения 18:32
Дизайнер показал новое поколение легендарного УАЗ-469 18:27
Роструд готовит документы по выплатам пострадавшим в Дзержинске 18:21
Роскосмос заявил о проникновении посторонних в РКК "Энергия" 18:15
Лавров подверг сомнению качество работы советников Трампа 17:57
СМИ: Трамп задремал, когда Елизавета II произносила тост 17:49
Названы самые популярные у туристов некурортные города 17:46
На Кубани в ДТП с маршруткой пострадали четыре пассажира 17:43
Силовики начали изымать документы в минкультуры КБР 17:37
В Совфеде Зеленскому указали на риски от попытки "вернуть Крым" 17:37
В Калининграде нашлись трое пропавших школьников 17:34
Из Петербурга в Арктику пустят туристический поезд 17:31
МЧС: Понятия лесной и ландшафтный пожар строго разграничат 17:31
У космического спутника "Ямал-601" возникли проблемы с двигателем 17:28
Житель Смоленска получил 23 года за убийство маленькой падчерицы 17:13
В зоопарке Петербурга хамелеон вылупился после двух лет в инкубаторе 17:07
На юго-востоке столицы объявлен карантин по бешенству 17:06
Террористы получили новые украинские гранатометы раньше ВСУ 16:59
Суд арестовал подозреваемых во взятках 12 полицейских из КБР 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как уберечь свое жилье от воров в период летних отпусков
Как уберечь свое жилье от воров в период летних отпусков
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
04.06.2019 17:59
Рубрика: Экономика

Рубль правит курс

Покупки валюты для Минфина в июне могут стать рекордными с начала года
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(7878)
Минфин увеличит объем покупок валюты в резервы в июне, прогнозируют банки. Вместе с другими причинами это может привести к некоторому снижению курса рубля, который пока остается в диапазоне 65-65,5 рубля за доллар, даже несмотря на резкое падение нефтяных цен. О параметрах покупок Минфин объявит в среду.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Июньские покупки не намного превысят майские (19,5 миллиарда в день), однако этот фактор с началом лета становится для рубля более весомым.

По прогнозу Альфа-Банка, покупки возрастут до 355-365 миллиарда рублей с 300,5 миллиарда в мае. С учетом дополнительных покупок на 53,2 миллиарда (в счет отложенных во второй половине прошлого года) банк ожидает, что ЦБ будет приобретать валюту для Минфина на 20 миллиардов рублей в день.

"Учитывая резкое падение цен на нефть за последнюю неделю, фактор дивидендных выплат и сезонное снижение счета текущих операций РФ, мы считаем, что увеличение покупок негативно повлияет на курс рубля", - говорит руководитель дирекции валютно-финансовых операций Альфа-Банка Александр Красный.

Схожий прогноз, означающий дополнительное давление на рубль, у банка "Санкт-Петербург", по которому fx-покупки в июне возрастут до 360 миллиардов рублей и с учетом "докупок" составят 21,7 миллиарда в день.

Фото: Дмитрий Рогулин/ ТАСС
Аналитики прогнозируют летний рост спроса на валюту

По прогнозу Максима Тимошенко, директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт", июньские покупки будут скромнее - 308,5 миллиарда (помимо 53,2 миллиарда в счет отложенных операций 2018 года). При этом, считает он, поддержку рублю окажет спрос на ОФЗ carry-trade инвесторов. Эта стратегия становится все привлекательнее на фоне возможного перехода ФРС к снижению ставок.

По оценке Красного, торговый диапазон на июнь составит 65-66,2 рубля за доллар, с тенденцией к закреплению выше 66, по оценке Тимошенко - 64,5-66.

Опыт показывает, что аналитики могут ошибаться в прогнозах интервенций, к тому же в этом году из-за налогового маневра объем допдоходов снижается на размер компенсаций нефтепереработчикам для сдерживания цен на бензин (в мае, по оценке "Петромаркета", они составили 42 миллиарда).

Валюту на открытом рынке Банк России покупает для Минфина в рамках бюджетного правила на доходы от нефтегазового экспорта при цене барреля Urals свыше 43,8 доллара. План по покупкам на январь составлял 265,8 миллиарда, на февраль 194, на март 310, на апрель 255,4, на май 300,5 миллиарда рублей. Помимо этого Банк России наверстывает упущенное в прошлом году, докупая по трехлетнему плану валюту на 2,8 миллиарда рублей в день. Он может менять график, если интервенции угрожают финансовой стабильности, как было в апреле и августе - сентябре прошлого года.

Экономика Финансы Валютный рынок Правительство Минфин Курс рубля
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Запад не заставит Россию отказаться от празднования Дня Победы
Косачев оценил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы США
Испытания новой российской противоракеты показали на видео
Песков переадресовал в ФСБ вопросы о шифровании "Яндекс.Почты"
Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове