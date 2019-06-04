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04.06.2019 16:16
Рубрика: Общество

Ученые открыли исключительные возможности полидактилии

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Иногда дети рождаются с более чем десятью пальцами. Международная команда ученых решила выяснить, дает ли четное количество пальцев на руке какие-нибудь особые преимущества.

Оказалось, что люди с врожденным увеличенным количеством пальцев на одной руке имеют моторные преимущества. Например, они могут выполнять такие движения одной рукой, для выполнения которых людям с пятью пальцами нужны обе руки, сообщается в журнале Nature Communications.

Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum
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Полидактилия, или многопалость, врожденный избыток пальцев на руках или ногах, не такая уж редкая патология: последние 1000 лет она встречается у людей с частотой около 0,2%. Современная хирургия устраняет полидактилию очень рано - с 3-4 месяцев и до года. Но нейробиологи под руководством Карстена Меринга (Германия) решили выяснить, какие преимущества и сенсомоторные возможности есть у людей с шестью пальцами.

В эксперименте участвовали женщина 52 лет и ее 17-летний сын: у каждого из них был дополнительный палец между большим и указательным пальцами на обеих руках. Во время экспериментов активность их мозга контролировалась с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ).

МРТ показала, что дополнительные пальцы шевелятся благодаря своим собственным мышцам и нервам, то есть люди двигают этими пальцами независимо от других пальцев руки. "Это позволяет им использовать свою руку исключительно универсально и умно", - сказал Меринг. Так что ученые предлагают тщательно оценить функциональность лишних пальцев у детей с полидактилией, "прежде чем принимать решение об их удалении".

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Это исследование, полагают ученые, может стимулировать развитие роботизированных манипуляторов. Например, такие манипуляторы позволили бы хирургам делать операции без посторонней помощи. "Исключительные манипуляционные способности у людей с полидактилией позволяют предположить, что есть смысл дополнить стандартные механические руки с пятью пальцами искусственным нештатным пальцем, чтобы увеличить биомеханику человеческого движения", - говорится в статье.

Но ученые признают, что люди с полидактилией научились обращаться с лишними пальцами с рождения, так что достичь аналогичной функциональности с помощью искусственного протеза будет непросто.

Общество Наука
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