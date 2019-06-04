Есть люди, с которыми хочется говорить на любые темы. Спрашивать их и всегда узнавать что-то полезное, новое. О чем стоит по крайней мере задуматься. Особенно, если эти люди тоже умеют тебя слушать. А потом еще и улыбнуться своей все понимающей и сочувствующей улыбкой. Среди таких - журналист, писатель, эрудит, путешественник и телеведущий Владимир Познер.

Даже странно, что он не написал этой книги - "Немецкая тетрадь" (с подзаголовком "Субъективный взгляд"), раньше. И замечательно, что за ней, очевидно, последуют и другие: "Испанская", "Французская", "Американская"... Презентовал свою книгу Познер в Московском доме книги на Новом Арбате, где журналист слушал своих читателей, думал, отвечал, удивлял неожиданными ответами и радовался умным вопросам.

Обозревателю "РГ" тоже было о чем спросить. Вот, например, об этом:

Почему вы решили начать эту серию книг именно сейчас? Из-за того, что понимания между разными странами, кажется, с каждым годом становится все меньше?

Владимир Познер: Я поехал делать первый фильм о США, который назвал "Одноэтажная Америка". А потом написал об этом книжку, потом поехал во Францию и тоже написал книжку... После того, как я разговаривал с людьми, то обычно их и фотографировал. И вот, года полтора тому назад я листал альбомы (люблю смотреть фотографии) и поймал себя на мысли, что некоторые снимки вызывают у меня какие-то соображения. Вот, например, фото одного немца, который был солдатом и выполнял приказы. Помню, что я его спросил: "Вам как ночью спится? Ничего?" А он отвечает: "Да прекрасно мне спится. Я же солдат и просто выполнял приказ". И вот я стал думать: одну минуточку, значит, если приказ, то никакой ответственности нет? Вот сказали тебе взять этих 50 женщин, запереть в церкви и сжечь, значит, с тебя и взятки гладки, поскольку "выполнял приказ"? И что, судить его за это теперь нельзя? Или нужно?! Неочевидная это вещь, неочевидная... Поэтому я решил взять фотографии, которые у меня вызывают вот такие разные сложные вопросы, и рядом с каждой написать небольшое эссе. Да, эта книга о Германии, но это не путешествия, а портреты людей и такие вот мои о них рассуждения...

Если мне хватит пороха и желания, то я сделаю еще три. В начале об Испании, потому что эта страна во многом дико похожа на Россию. А потом будут Англия, Израиль... Это далекое будущее, но тем не менее такая идея есть.

Вопрос из зала: Да, наверное, многие проблемы в мире сейчас от того, что люди из разных стран разучились понимать друг друга... А если бы у вас была возможность поговорить с любым человеком, когда-либо жившим на нашей планете, кого бы вы выбрали?

Владимир Познер: Я давно об этом думал и выбрал бы Леонардо да Винчи, которого считаю самым величайшим гением. Я не понимаю, как он делал то, что он делал, и я хотел бы очень с ним поговорить на эту тему. Только не спрашивайте меня, о чем бы я его спрашивал, потому что я хоть и атеист, но кто его знает... В общем, я бы не хотел, чтобы он заранее знал, о чем я его стану спрашивать. Поэтому и вам не скажу (улыбается).

Вопрос из зала: А о чем вы мечтаете теперь, когда книга уже вышла?

Владимир Познер: Может быть, лучше спросить, есть ли у меня мечта? Я почему это говорю - мне все-таки 85 лет, и к какому-то возрасту, по мере того как ты взрослеешь, а потом и стареешь, всякие идеалы постепенно как-то затухают. Но ко мне это не относится... Мне бы очень хотелось, чтобы люди жили по-другому! Чтобы не было голодных, чтоб не было несчастных, чтоб маленькие дети не болели раком. Знаете, это звучит, может быть, выспренно, но это на самом деле такая мечта...

Еще вопрос из зала: А я хочу сказать вам спасибо за книгу - я ее прочитал, и у меня хватило сил...

Владимир Познер: Неужели она такая скучная? (Снова улыбается.)

(Тот же голос продолжает. - Авт.). Нет-нет, я не об этом. Мои родители родились до войны. Они никогда не рассказывали о том, что было, о Германии... То есть я просто знал, что это страшно, и поэтому мне вначале не хотелось читать вашу книгу. Но я ее прочел и мне стало легче. Потому что я потом подумал: "Что ж, всяко было, но нужно просто продолжать жить..."

Мне очень одна ваша фраза в этой книге понравилась: "Я хочу знать топливо его внутреннего мотора". Так вот, я хочу знать, каково "топливо" вашего "внутреннего мотора" сейчас?

Владимир Познер: Это очень хороший вопрос. Для меня это подтверждение того, что то, что я делаю, важно не только для меня, но и для многих людей. И вот это для меня - колоссальное топливо! Если бы этого чувства не было, то, уверяю вас, меня не было бы и на телевидении. Слушайте, есть ведь более веселые вещи, чем в 85 лет торчать на экране.

Вопрос от Ильи, студента: Как вы думаете, что может сделать со стороны государства законодатель, а со стороны журналистики журналист, чтобы как можно больше людей почувствовали себя счастливыми?

Владимир Познер: Быть журналистом - значит быть объективным, правдивым и стремиться к тому, чтобы информировать свою публику как можно более полно. Давать максимум информации, чтобы кто-то, получив ее, потом сказал: "Хм, ладно, я подумаю". Такой журналистики почти что нет. Чаще журналисты предпочитают высказывать свое мнение: "Я считаю, это правильно, это неправильно..." Да, надо отстаивать правду, справедливость. Но ты всегда должен понимать, что это - твое главное дело!

Когда мне было 9 лет, я вообще не собирался работать, я хотел быть д`Артаньяном! А потом я окончил школу, поступил на биофак МГУ, но примерно к третьему курсу понял, что это не мое. Я - не ученый. Но я прекрасно закончил вуз, мне даже предложили аспирантуру, но я не стал работать в этой области. Это было трудно, потому что папа с мамой говорили: "Как тебе не стыдно, тебя учили пять лет, а ты, вот, какое безобразие!" Но я уперся, потому что я чувствовал: это не мое. При этом я никогда не думал о деньгах. Мне же должно быть интересно всю жизнь? При чем тут деньги? Они, конечно, - хорошо. Но не они же самое главное?! А потом я совершенно неожиданно попал в журналистику: мне позвонил приятель и сказал: там-то ищут таких-то...

Так вот, если вы найдете свое дело, то деньги придут. Ведь если вы будете делать его хорошо, то вас заметят. Очень много шансов, что вас заметят. Хотя и без денег вы можете стать счастливым человеком...

Поэтому я вам советую: думайте о том, как сделать свою работу как можно лучше. И о том, что в ней не так, что вам самому не нравится. Ну и посмотрите на себя со стороны (это вообще довольно тяжелая штука). Жизнь - это каждодневный труд. Но если хватит желания, то у вас обязательно все получится.

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Ведущий программы "Захар Прилепин: Уроки русского" на НТВ" и изначально был писателем. Его романы "Санькя", "Обитель", сборник рассказов "Грех" получили немало литературных наград. Став популярным лицом нового телевидения, Прилепин по-прежнему остался романистом и публицистом. Обратите внимание на его роман 2019 года - "Некоторые не попадут в ад". Есть он и на книжном фестивале "Красная площадь", который продлится в Москве до 6 июня...