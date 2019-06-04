Предлагается взыскивать алименты на обеспечение детей жильем

Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства рассмотрел проект поправок в Семейный кодекс, разрешающий взыскивать алименты на оплату ребенку жилья.

Инициативу разработало Министерство юстиции. Как рассказывают в Совете, изначально предлагалось детально прописать ситуации, когда с отца-алиментщика возьмут еще и "квартирные". Например, необходимо было доказать, что у родителя, с которым остался ребенок, нет пригодного жилья и в целом он находится в тяжелой жизненной ситуации. Однако после доработки остался достаточно лаконичный вариант проекта. В статью Семейного кодекса, прописывающую перечень дополнительных расходов на детей, вносится фраза, что такие расходы могут назначаться в случае "отсутствия пригодного для постоянного проживания жилого помещения".

"Таким образом, если проект будет принят в качестве федерального закона, появится возможность привлекать каждого из родителей к дополнительным расходам, которые необходимы для обеспечения права ребенка на жилище", - объясняют в Совете по кодификации.

Как поясняют эксперты, суд и сегодня при наличии достаточных оснований всегда может прийти к выводу о взыскании в пользу ребенка некоторых непредвиденных расходов, имеющих экстренный характер. Например, расходы, связанные с переездом и т.п. "Судебное усмотрение в этих ситуациях допускается и даже поощряется", - подчеркивают в Совете.

Таким образом, эксперты не видят особой необходимости для включения в статью 86 Семейного кодекса прямого указания о возможности взыскания дополнительных расходов на жилье. "Вместе с тем, появление такого указания не повлечет негативных последствий. Если только оно не будет истолковано таким образом, что взыскивать дополнительные расходы на жилье нужно во всех случаях. Учитывая сложившуюся практику применения статьи 86 СК РФ это не должно произойти, - полагают в Совете. - Напротив, появление такого указания будет способствовать большей предсказуемости правосудия и, в конечном счете, большей защищенности детей при возникновении определенных экстренных обстоятельств".

Иными словами, дополнительные расходы будут возлагаться на алиментщиков не в обязательном порядке, а только тогда, когда в том есть необходимость.