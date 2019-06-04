Российский фармацевтический рынок развивается во многом благодаря вкладу многих международных фармкомпаний. Они не только поставляют в нашу страну новые лекарственные препараты, но и локализуют здесь свои производства, передают российским партнерам передовые технологии, реализуют образовательные программы для персонала фармпредприятий, врачей и населения.

О приоритетах деятельности Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) накануне Петербургского международного экономического форума-2019 "РГ" рассказал председатель ее совета директоров, президент группы компаний "Новартис" в России Вадим Власов.

Вадим Игоревич, участниками и спикерами ПМЭФ традиционно являются представители многих фармкомпаний. С какими ожиданиями приходит индустрия на форум в этом году?

Вадим Власов: С каждым годом в повестке форума тема здравоохранения представлена все ярче. Это доказательство того, что оно стало неотъемлемой частью мировой экономики и социальной политики. Наша индустрия является одной из крупнейших инновационных отраслей, лидером по объемам инвестиций в исследования и разработки. От того, насколько эффективны расходы на здравоохранение, также зависит состояние экономики. Так, по недавним подсчетам ВОЗ, затраты на борьбу с сердечно-сосудистыми, онкологическими и респираторными заболеваниями окупятся в семикратном размере в странах с небольшими и средними доходами на душу населения.

Это произойдет за счет повышения производительности труда, работоспособности, роста продолжительности жизни.

Президент России поставил задачу повысить среднюю ожидаемую продолжительность жизни населения, и для этого нужно решить большой объем задач. Появление более системного взгляда на здравоохранение и формулирование конкретных задач для нас - очень понятный и четкий ориентир.

Вместе с тем мы понимаем, что достичь этих целей невозможно без инновационных методов лечения, благодаря которым удается снижать смертность, например, от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. А это означает, что необходимо совершенствовать механизмы взаимодействия между всеми сторонами, вовлеченными в систему здравоохранения, повышать эффективность планирования и расходования бюджетных средств, внедрять новые модели лекарственного обеспечения. Одним словом, без лекарственной составляющей решить поставленные задачи невозможно.

Какие ключевые изменения определяют, на ваш взгляд, развитие фармотрасли?

Вадим Власов: Наша индустрия не стоит на месте, а в последние годы и в здравоохранении многое меняется. Нам предстоит найти баланс между предоставлением пациентам доступных инновационных препаратов и поиском возможностей для финансирования новых разработок. Необходимо разрабатывать решения, которые будут наиболее востребованы и удобны и плательщикам, и потребителям. Мы понимаем, что с увеличением продолжительности жизни людям нужны не только решения для лечения того или иного заболевания, но и для профилактики и поддержания высокого качества жизни. Все это влияет на нашу работу как на глобальном уровне, так и на уровне отдельных стран.

AIPM готова оставаться проводником инноваций в Россию, что мы успешно делаем на протяжении всех 25 лет своего существования

Ключевым фактором развития и фармацевтической индустрии, и здравоохранения в целом остается дальнейшее совершенствование механизмов регулирования рынка. Необходимо продолжать развивать систему государственных закупок и лекарственного возмещения. Кроме того, важно обеспечить сбалансированное ценовое регулирование, чтобы не допустить ухода с рынка препаратов, которые востребованы и врачами, и пациентами.

Какие острые проблемы отрасли предстоит решать?

Вадим Власов: Важным вопросом, от которого зависит наличие на рынке инновационных препаратов и их доступность, остается защита прав на интеллектуальную собственность. Положительные сдвиги здесь, конечно, есть - мы ожидаем, что к концу года заработает единый реестр патентов, относящихся к лекарственным средствам. Это станет еще одним шагом в создании эффективного механизма, предотвращающего преждевременный вывод дженериков на рынок в нарушение существующих патентов. Но этот вопрос должен постоянно быть на контроле - мало принять нужные решения, необходимо совершенствовать и правоприменение. Без этого сложно развивать медицинскую науку, которая является драйвером отрасли.

Не может не вызывать беспокойства и обсуждение предложений, связанных с принудительным лицензированием. Нам кажется, что не нужно придумывать, как что-то отнять, гораздо эффективнее вести диалог с правообладателем. Фармацевтические компании осознают свою социальную ответственность и в сложных ситуациях готовы обсуждать предоставление государству и населению необходимой помощи и решений. Мы сохраняем оптимизм и по всем этим вопросам поддерживаем диалог с регуляторами - минздравом, минпромторгом, ФАС, Роспатентом, минэкономразвития. Надеемся, что голос индустрии и дальше будет услышан и учтен.

На чем, по-вашему, государство в партнерстве с индустрией должно сконцентрировать свои усилия, чтобы система лекарственного обеспечения стала эффективнее?

Вадим Власов: Ясно, что прошло то время, когда государство просто закупало лекарства, оплачивало их по факту поставки и не думало о том, насколько они оказались эффективными для пациентов. Сегодняшние модели лекарственного обеспечения во всем мире выстроены по-другому. В их основе - грамотное планирование и расходование бюджетных средств, а также эффективность и долгосрочная результативность проведенного лечения. Опыт европейских стран показывает, что едва ли они достигли бы высоких показателей продолжительности жизни без партнерства государства и бизнеса. Интересен и опыт Китая, где пациенты стали быстро получать самые современные лекарства. Помимо улучшения результатов лечения, это создает условия для постоянного привлечения новых инвестиций в экономику страны, в научные исследования, которые проводятся на ее территории.

Сегодня мы находимся в постоянном диалоге с государством о мерах по повышению доступности инновационных препаратов, выступаем с предложениями о внедрении новых подходов к лекарственному обеспечению. Например, в некоторых российских регионах начали действовать соглашения о разделении расходов между госзаказчиком и производителями. Участники ассоциации готовы и дальше развивать практику софинансирования инновационной лекарственной терапии, повышая тем самым эффективность средств госбюджета. Кроме того, мы обсуждаем практику заключения долгосрочных контрактов с государством при значительном снижении цены. Мы хотим, чтобы пациенты, нуждающиеся в лечении, его получали. Многие участники ассоциации стремятся сделать свои препараты максимально доступными, и я знаю, что по некоторым препаратам в России - одна из самых низких цен в мире.

Сейчас на площадке Российской академии наук идет активная разработка проекта Национальной лекарственной политики. Этот документ, по нашему мнению, будет способствовать комплексному решению задач, стоящих перед системой здравоохранения, в том числе и по повышению продолжительности жизни россиян. По статистике, в Российской Федерации только каждый десятый получает бесплатные лекарства при амбулаторном лечении. Мы готовы участвовать в разработке Национальной лекарственной политики, а также принять активное участие в пилотных проектах, направленных на расширение охвата населения лекарственной терапией.

Майский указ президента и национальные проекты "Здравоохранение" и "Демография" определили цели по увеличению средней продолжительности жизни и снижению смертности от онкологических заболеваний и заболеваний системы кровообращения. Каким может быть вклад фарминдустрии в их достижение?

Вадим Власов: Мы понимаем свою ответственность и работаем не только над повышением доступности препаратов, которые позволяют пациентам жить дольше, обеспечивают качество жизни в старших возрастах. Мы готовы и к дальнейшим инвестициям в трансфер технологий, реализацию образовательных и социальных проектов, совместную разработку новых технологий - в систему здравоохранения и экономику в целом.

Новые препараты и методы лечения появляются постоянно. Насколько быстро они попадают в нашу страну и какие инновации в лечении сегодня являются наиболее перспективными?

Вадим Власов: Лекарства будущего будут сильно отличаться от тех, которые присутствуют на рынке сегодня. Уже сейчас в мире появляются все новые разработки, которые позволяют лечить заболевания на генетическом уровне. Например, новый метод редактирования генов CRISPR позволяет вырезать нежелательные фрагменты ДНК с хирургической точностью, удалять те участки, которые ответственны за развитие злокачественных опухолей. Разработки препаратов и методов лечения, которые основаны на достижениях генной и клеточной инженерии, сегодня активно ведутся во всем мире, в том числе и в научных центрах Novartis. Мы уже видим их конкретные результаты. Не за горами тот день, когда эти технологии будут зарегистрированы в России, и мы готовы поддерживать ведущие центры для создания условий применения новой жизнеспасающей терапии.

Биотехнологическая наука активно развивается и предлагает принципиально новые решения для онкологических, кардиологических, неврологических заболеваний. Появление инновационных подходов к лечению тяжелых заболеваний требует внесения постоянных изменений в существующие регуляторные нормы и правила. Конечно, это создает определенные сложности с выводом инноваций на рынок не только в России, но и в странах с более развитыми регуляторными системами. Наша ассоциация готова оставаться проводником инноваций в Россию, что мы успешно делаем на протяжении всех 25 лет своего существования. Мы готовы делиться лучшими мировыми законодательными практиками, опытом вывода - как успешным, так и не очень - на рынки различных стран мира продуктов генной и клеточной инженерии, включаться в различные рабочие группы по этой теме. Любые инновации, которые способны серьезно изменить подходы к лечению тех или иных заболеваний, значительно улучшить качество жизни людей, увеличить ее продолжительность, должны быть максимально быстро доступны в России. В этом мы видим свою основную задачу.

Готовы ли международные фармкомпании развивать научные партнерства по разработке новых препаратов в России?

Вадим Власов: Эти процессы уже идут. Сегодняшняя медицина не должна иметь границ. Компании-инноваторы активно следят за развитием биотехнологий, оценивают новые разработки и стартапы на предмет их перспективности, приобретают наиболее ценные из них, иногда целыми научными лабораториями. Россия не является исключением. Многие участники ассоциации реализуют в России свои научно-образовательные программы для поддержки молодых ученых, развития инноваций и обмена передовыми научными компетенциями. Такие проекты есть, например, у компании Bayer, которая развивает акселератор в области цифрового здравоохранения, а также в рамках научного инкубатора предоставляет гранты и экспертизу биомедицинским проектам. Компания AstraZeneca вместе со Сколково запустила акселерационную программу в сфере медицины, а также ведет работу по переносу в Россию центра инноваций в здравоохранении и интернета вещей, на основе модели уже успешно действующей у компании в Китае. Novartis реализует научные проекты с молодыми российскими стартапами Semantic Hub и Akeso в области "больших данных" и данных реальной клинической практики с применением современных цифровых технологий. А компания Sandoz, входящая в группу Novartis, привлекает российских разработчиков к участию в своем международном конкурсе предпринимателей и инноваторов в области цифровых решений, направленных на повышение доступности качественной медицинской помощи по всему миру. Это не единичные примеры. Я уверен, что свежий взгляд на вопросы, которые сегодня стоят перед глобальным здравоохранением, поможет найти лучшие решения.