Владимир Путин потребовал полностью решить проблему "обманутых дольщиков", которая является позором для страны. А риски с плеч граждан переложить на плечи банков, застройщиков и государства. Об этом президент заявил во вторник на совещании с членами правительства.

Основной темой стала ситуация на рынке жилищного строительства. С 1 июля Россия переходит на новую схему долевого строительства - использование эскроу-счетов. В этой связи Владимир Путин напомнил чиновникам, что квартирный вопрос очень чувствительный для людей.

"Нам нужно сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы в ближайшее время - в ближайшую пару лет - мы избавились от такого позорного словосочетания и явления, как "обманутый дольщик", - обратился президент к участникам совещания. Нужно, добавил он, "переложить риски с плеч граждан на плечи финансовых организаций, застройщиков и на государство".

Но сделать это нужно так, подчеркнул Путин, чтобы не нанести ущерба самой отрасли, объемам жилищного и другого строительства. Поэтому решения, которые принимали в этой сфере, сверяли со строительным бизнесом. "Очень аккуратно нужно к этому подходить, но двигаться в этом направлении нужно обязательно. Так, как у нас запланировано и решено на уровне законов и подзаконных актов правительства", - призвал Путин.

Власти Подмосковья нацелены решить проблему всех обманутых дольщиков, заявил на совещании губернатор Андрей Воробьев. "Вы ставили задачу всем регионам и, в частности, Московской области решить проблему обманутых дольщиков, - сказал губернатор, обращаясь к президенту. - И такую поддержку мы от федерального правительства получили".

Полный переход на систему эскроу-счетов в долевом строительстве произойдет за два года, отметил глава минстроя Владимир Якушев. По его словам, в стройке по всей стране находится 123,5 млн квадратных метров, из которых около 87 млн продолжит возводиться по старым правилам. "По нашим подсчетам, эти проекты будут реализованы не более чем в течение двух лет", - сказал министр. В целом по стране, как сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, пока банки получили заявки на 27% всех проектов, которые должные перейти на эскроу-счета.

Отдельной темой на совещании стал Дзержинск. Президент попросил главу МЧС Евгения Зиничева доложить о ситуации в городе Дзержинске Нижегородской области, где в минувшую субботу произошла ЧС на оборонном заводе ГосНИИ "Кристалл". В цехе полимеров во время технологического процесса прогремело несколько взрывов и начался пожар. "Подобная ситуация уже происходила, - доложил Евгений Зиничев. - 4 апреля текущего года в результате пожара произошла детонация взрывчатых веществ на том же предприятии с последующим полным разрушением производственного здания". После этого, как рассказал министр, по требованию органов прокуратуры была проведена внеплановая проверка, выявлено 35 нарушений требований пожарной безопасности, предприятию выписаны предписания по их устранению.

Президент в этой связи потребовал разобраться. "Надо посмотреть обязательно, с прокуратурой тоже поговорю, как была построена работа по устранению выявленных недостатков. Что они наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва, надо посмотреть. Должна быть объективная оценка", - заявил Путин.

Сейчас идет работа по ликвидации последствий. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, основная часть восстановительных работ будет завершена к 5 июня. "Как с медицинской помощью пострадавшим?" - обратился Путин к министру здравоохранения. Часть госпитализированных после взрывов в Дзержинске находятся в состоянии средней тяжести, часть - в удовлетворительном состоянии, рассказала глава минздрава Вероника Скворцова. По ее словам, ситуация находится под контролем, для оказания медпомощи есть все необходимое. В результате ЧС пострадали 89 человек, из них 71 пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно, 18 человек госпитализированы.