Основной темой стала ситуация на рынке жилищного строительства. С 1 июля Россия переходит на новую схему долевого строительства - использование эскроу-счетов. В этой связи Владимир Путин напомнил чиновникам, что квартирный вопрос очень чувствительный для людей.
"Нам нужно сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы в ближайшее время - в ближайшую пару лет - мы избавились от такого позорного словосочетания и явления, как "обманутый дольщик", - обратился президент к участникам совещания. Нужно, добавил он, "переложить риски с плеч граждан на плечи финансовых организаций, застройщиков и на государство".
Но сделать это нужно так, подчеркнул Путин, чтобы не нанести ущерба самой отрасли, объемам жилищного и другого строительства. Поэтому решения, которые принимали в этой сфере, сверяли со строительным бизнесом. "Очень аккуратно нужно к этому подходить, но двигаться в этом направлении нужно обязательно. Так, как у нас запланировано и решено на уровне законов и подзаконных актов правительства", - призвал Путин.
Власти Подмосковья нацелены решить проблему всех обманутых дольщиков, заявил на совещании губернатор Андрей Воробьев. "Вы ставили задачу всем регионам и, в частности, Московской области решить проблему обманутых дольщиков, - сказал губернатор, обращаясь к президенту. - И такую поддержку мы от федерального правительства получили".
Полный переход на систему эскроу-счетов в долевом строительстве произойдет за два года, отметил глава минстроя Владимир Якушев. По его словам, в стройке по всей стране находится 123,5 млн квадратных метров, из которых около 87 млн продолжит возводиться по старым правилам. "По нашим подсчетам, эти проекты будут реализованы не более чем в течение двух лет", - сказал министр. В целом по стране, как сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, пока банки получили заявки на 27% всех проектов, которые должные перейти на эскроу-счета.
Отдельной темой на совещании стал Дзержинск. Президент попросил главу МЧС Евгения Зиничева доложить о ситуации в городе Дзержинске Нижегородской области, где в минувшую субботу произошла ЧС на оборонном заводе ГосНИИ "Кристалл". В цехе полимеров во время технологического процесса прогремело несколько взрывов и начался пожар. "Подобная ситуация уже происходила, - доложил Евгений Зиничев. - 4 апреля текущего года в результате пожара произошла детонация взрывчатых веществ на том же предприятии с последующим полным разрушением производственного здания". После этого, как рассказал министр, по требованию органов прокуратуры была проведена внеплановая проверка, выявлено 35 нарушений требований пожарной безопасности, предприятию выписаны предписания по их устранению.
Президент в этой связи потребовал разобраться. "Надо посмотреть обязательно, с прокуратурой тоже поговорю, как была построена работа по устранению выявленных недостатков. Что они наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва, надо посмотреть. Должна быть объективная оценка", - заявил Путин.
Сейчас идет работа по ликвидации последствий. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, основная часть восстановительных работ будет завершена к 5 июня. "Как с медицинской помощью пострадавшим?" - обратился Путин к министру здравоохранения. Часть госпитализированных после взрывов в Дзержинске находятся в состоянии средней тяжести, часть - в удовлетворительном состоянии, рассказала глава минздрава Вероника Скворцова. По ее словам, ситуация находится под контролем, для оказания медпомощи есть все необходимое. В результате ЧС пострадали 89 человек, из них 71 пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно, 18 человек госпитализированы.
Путин и Гайнутдин обсудили исламское образование
"Я знаю, что совсем недавно вы встречались с руководством администрации президента, говорили о некоторых вопросах организации духовной жизни и о некоторых вопросах, так скажем, административно-хозяйственного свойства. Поэтому мы можем с вами сегодня обо всем этом поговорить", - предложил Владимир Путин.
От имени многомиллионной мусульманской уммы Гайнутдин поблагодарил президента за внимание и поздравление с одним из главных праздников ислама - Ураза-байрам, праздником разговения.
"Я имел честь сегодня по российскому каналу огласить ваше поздравление и донести до каждого нашего верующего мусульманина - не только до россиян, но и через спутник в страны СНГ, которые с большим вниманием слушают и смотрят нашу трансляцию праздника из Московской соборной мечети, которую мы построили по благословению, по политической воле нашего президента и вместе с вами открывали", - заметил он.
На встрече с руководителем администрации президента речь шла об очень важных вопросах, в том числе и исламском образовании - это особенно приоритетная тема, сказал председатель Совета муфтиев России.
"Особо хочется отметить ваш вклад, ваше понимание, вашу поддержку в вопросе создания в России системного исламского образования", - подчеркнул он.
"Мы сейчас имеем несколько исламских высших учебных заведений, которые получили аккредитацию государственного образца, имеем право выдавать дипломы", - продолжил Гайнутдин.
И учебные заведения уже сегодня действуют, получили лицензии.
"Мы создали сейчас многоступенчатую систему исламского образования", - пояснил он.
В Татарстане открылась Болгарская исламская академия. В Казани работает Российский исламский институт, перечислил глава Совета муфтиев России.
"И конечно же, флагманом исламского образования я могу считать Московский исламский институт", - заключил он.