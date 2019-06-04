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04.06.2019 20:38
Рубрика: Общество

Путин и Гайнутдин обсудили исламское образование

Текст: Кира Латухина
Президент лично поздравил председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина с праздником Ураза-байрам. Глава государства пожелал всем мусульманам России — нашей многонациональной, большой страны — счастья, благополучия, успехов и процветания.

"Я знаю, что совсем недавно вы встречались с руководством администрации президента, говорили о некоторых вопросах организации духовной жизни и о некоторых вопросах, так скажем, административно-хозяйственного свойства. Поэтому мы можем с вами сегодня обо всем этом поговорить", - предложил Владимир Путин.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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От имени многомиллионной мусульманской уммы Гайнутдин поблагодарил президента за внимание и поздравление с одним из главных праздников ислама - Ураза-байрам, праздником разговения.

"Я имел честь сегодня по российскому каналу огласить ваше поздравление и донести до каждого нашего верующего мусульманина - не только до россиян, но и через спутник в страны СНГ, которые с большим вниманием слушают и смотрят нашу трансляцию праздника из Московской соборной мечети, которую мы построили по благословению, по политической воле нашего президента и вместе с вами открывали", - заметил он.

На встрече с руководителем администрации президента речь шла об очень важных вопросах, в том числе и исламском образовании - это особенно приоритетная тема, сказал председатель Совета муфтиев России.

"Особо хочется отметить ваш вклад, ваше понимание, вашу поддержку в вопросе создания в России системного исламского образования", - подчеркнул он.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Мы сейчас имеем несколько исламских высших учебных заведений, которые получили аккредитацию государственного образца, имеем право выдавать дипломы", - продолжил Гайнутдин.

И учебные заведения уже сегодня действуют, получили лицензии.

"Мы создали сейчас многоступенчатую систему исламского образования", - пояснил он.

В Татарстане открылась Болгарская исламская академия. В Казани работает Российский исламский институт, перечислил глава Совета муфтиев России.

"И конечно же, флагманом исламского образования я могу считать Московский исламский институт", - заключил он.

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