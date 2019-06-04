Путин: Необходимо информирование власти о работе банков и застройщиков

Президент России Владимир Путин призвал проработать вопрос о введении правил информирования власти о работе банков и застройщиков. Об этом глава государства заявил на совещании с правительством по применению эскроу-счетов при долевом строительстве.

Это предложение, в свою очередь, стало ответом на заявление мэра столицы Сергея Собянина о необходимости создания механизма для отслеживания счетов проектного финансирования. Однако соответствующие изменения могут потребовать корректировки в работе ЦБ или даже поправки в закон. В связи с этим глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что, в целом, предоставление информации субъектам Федерации возможно с согласия заемщика.

"Это согласие застройщика: или прописать, что он должен быть заранее согласен, или - если не прописать - банки всегда могут построить работу таким образом, что он будет согласен. Надо просто сформулировать открытые правила, понятные и прозрачные", - цитирует ответ Владимира Путина на это РИА Новости. Глава ЦБ пообещала эту тему проработать.