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04.06.2019 15:14
Рубрика: Власть

Путин открыл памятник героям сопротивления в концлагерях

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Константин Завражин
Президент РФ Владимир Путин во вторник принял участие в церемонии открытия памятника Героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто. Монумент воздвигнут на территории Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Глава государства отметил, что этот мемориал станет еще одним символом общей памяти.

Путин напомнил, что символичный камень в основании этого монумента был заложен в годовщину 75-летия восстания в Собиборе. "Узники одного из самых беспощадных лагерей смерти совершили казалось бы невозможное. Своим мужеством, силой духа, отчаянным желанием дать отпор своим мучителям сломили машину уничтожения, которые нацисты считали отлаженной и абсолютно неуязвимой. Их подвиг бесстрашия и воля руководителя восстания лейтенанта красной армии Александра Печерского не может не поражать”, - подчеркнул Путин.

Фото: Odessitm / wikimedia.org
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Он также заметил, что памятники это хорошо, но главное - сохранять память об этих событиях "в наших сердцах”.

"Наш совместный долг - политиков, общественников, религиозных деятелей - хранить и передавать следующим поколениям всю правду о войне. О ратном подвиге нашего народа, о наших союзниках, о страданиях и страшной смерти миллионов ни в чем не повинных людей. В этой правде наша защита, наш цивилизационный иммунитет от повторения подобного, от любых попыток разжечь огонь ксенофобии, национализма и антисемитизма”, - заявил президент.

Памятник представляет собой две огромные черные плиты, которые размыкают человеческие руки. По задумке архитектора, черные глыбы камня - это образ непробиваемой стены, за которой зона отчуждения, они напоминают могильные плиты, а руки человека - символ жизни и свободы.

У памятника также установлены стеклянные колбы со свечами. Владимир Путин вместе с другими участникам - главным раввином России Берл Лазаром и председателем попечительского совета музея Виктором Вексельбергом - зажгли эти свечи.

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