Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

"Завершая священный месяц Рамадан, Ураза-байрам обращает верующих к высоким духовным и нравственным ценностям ислама, к традициям и обычаям предков. Побуждает к добру и милосердию, к заботе о тех, кто нуждается в помощи и поддержке", - отметил Путин.

"Мусульманские организации вносят достойный вклад в развитие межрелигиозного и межнационального диалога, единение народов России, последовательно и решительно выступают против проявлений религиозной нетерпимости и экстремизма. Укрепляется взаимодействие с государственными структурами, большое внимание уделяется благотворительным и просветительским инициативам", - подчеркнул глава государства.