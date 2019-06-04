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Текст:   Александра Белуза: 
19:28 04.06.2019

Путин: За пару лет нужно избавиться от позора с "обманутыми дольщиками"

Владимир Путин потребовал полностью решить проблему "обманутых дольщиков", которая является позором для страны. А риски с плеч граждан переложить на плечи банков, застройщиков и государства. Об этом президент заявил во вторник на совещании с членами правительства.

Основной темой совещания стала ситуация на рынке жилищного строительства. С 1 июля граждане, банки и застройщики переходят на работу с использованием счетов эскроу. В этой связи Владимир Путин напомнил чиновникам, что квартирный вопрос - очень чувствительный для людей.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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"Нам нужно сделать все, что от нас зависит, для того чтобы в ближайшее время - в ближайшие пару лет - мы избавились от такого позорного словосочетания и явления как "обманутый дольщик", - обратился президент к участникам совещания.

Нужно, добавил он, "переложить риски с плеч граждан на плечи финансовых организаций, застройщиков и на государство". Но сделать это нужно так, подчеркнул Путин, чтобы не нанести ущерба самой отрасли, объемам жилищного и другого строительства. Поэтому решения, которые принимали в этой сфере, сверяли со строительным бизнесом.

"Очень аккуратно нужно к этому подходить, но двигаться в этом направлении нужно обязательно. Так, как у нас запланировано и решено на уровне законов и подзаконных актов правительства", - нацелил Путин.

Власти Подмосковья нацелены решить проблему всех обманутых дольщиков, заявил на совещании губернатор Андрей Воробьев.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ ТАСС
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"Вы ставили задачу всем регионам и, в частности, Московской области решить проблему обманутых дольщиков, - сказал губернатор, обращаясь к президенту. - И такую поддержку мы от федерального правительства получили. И Urban group, и до этого Су-155 доставили много хлопот жителям. Благодаря совместной работе с министерством, с "Дом.РФ" мы уже только по одной компании Urban group выдали 5,5 тысячи ключей".

Оставшиеся недостроенные объекты, по словам Воробьева, сейчас достраиваются, прежде всего благодаря помощи федерального бюджета.

"У нас в Московской области не хватило бы таких ресурсов. Из-за нерадивых строителей, из-за тех, кто обанкротился, осталось много обманутых дольщиков. И наша задача - найти ресурсы и возможности решить проблемы всех обманутых дольщиков", - заявил Андрей Воробьев.

Он также сообщил, что в регионе все проекты без исключения с 1 июля переходят на новую систему с эскроу-счетами, а "старые достраиваются через жесткий контроль с банками".

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