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04.06.2019 16:12
Рубрика: Спорт

"Реал" купил сербского футболиста за 60 миллионов евро

Текст: Артур Нанян
Мадридский "Реал" совершил первую покупку в летнее трансферное окно. Испанский клуб объявил о переходе нападающего "Айнтрахта" Луки Йовича. Контракт подписан на шесть лет.
Фото: REUTERS/Hannah Mckay Фото: REUTERS/Hannah Mckay
Фото: REUTERS/Hannah Mckay
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Официально о сумме трансфера Йовича не сообщается, но, по информации СМИ, "Реал" заплатил за него 60 миллионов евро. Серб присоединится к новому клубу в начале июля, когда "сливочные" начнут подготовку к следующему сезону.

Уже в ближайшее время "Реал" должен объявить о переходах еще двух игроков - Эдена Азара из "Челси" и защитника "Лиона" Ферлана Менди. За бельгийца "королевский клуб" выложит 120 миллионов евро, за Менди - около 50 миллионов.

Впрочем, на этих трех трансферах "Реал" не собирается останавливаться. Главный тренер команды Зинедин Зидан настаивает на покупке полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Француз не прочь переехать в Испанию, но англичане не готовы отпустить одного из своих лидеров за сумму менее 150 миллионов евро.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Реал" (Мадрид) Футбольные трансферы
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