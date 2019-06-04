Алиса Гребенщикова показала интерактивную сказку на "Красной площади"

На Малой сцене книжного фестиваля Алиса Гребенщикова показала интерактивную сказку "Вместе с Пеппи".

Проект интерактивной сказки "Вместе с Пеппи" - новый. Пока его видели только на "Галафесте" в саду "Эрмитаж" и на "Библионочи" в Российской государственной детской библиотеке. Теперь посмотреть сказку и попробовать себя в роли ее участников смогли маленькие посетители фестиваля "Книжная площадь".

"А вы знаете, что такое диафильм?" - кокетливо начала Гребенщикова, выйдя на сцену. Маленькие зрители отрицательно покачали головами. "Это когда кадр замирает, а мы можем тщательно его рассмотреть". Тут же на большом экране появились кадры с текстом и иллюстрациями из повести Астрид Линдгрен "Пеппи Длинныйчулок".

Интерактивный спектакль замечателен тем, что дети на нем могут делать все, о чем мечтают, приходя в театр. В сказке "Вместе с Пеппи" маленькие зрители стали важной частью представления - они участвовали в звуковом оформлении действия и пробовали себя в роли актеров.

Правда, поначалу ребята стеснялись. Тогда Алиса обратилась за помощью к взрослым. Гребенщикова с микрофоном в руках легко спрыгнула со сцены и пошла в "зал", задавая удивительные вопросы в духе Пеппи Длинныйчулок: где бы вы хотели, чтобы находилась ваша кровать, у вас есть лошадь, как зовут вашу виллу…

"Как вы думаете, что нужно для того, чтобы Красная площадь превратилась в лес?" Этот вопрос оживил маленьких зрителей. Со всех сторон посыпались деревья, птицы, зайцы, цветы… Гребенщикова тут же распределила роли, и происходящее заиграло.

"Ну вот, другое дело! Птицы поют, куранты бьют", - выдохнула актриса.

Кадры на экране менялись, Алиса читала текст и тут же иллюстрировала его вместе с детьми. Сказка получилась доброй.

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