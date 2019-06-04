Битва романов с Быковым и Веллером прошла на "Красной площади"

Год назад оба писателя набрали команды из студентов Creative Writing School, Веллер - с помощью жесткого конкурсного отбора, Быков - из интересных ему студентов поэтического семинара (а также двух авторов, приглашенных им со стороны). За год обе команды создали коллективный роман на сюжет, предложенный мастерами, и под их направляющим руководством.

Присутствие в одном пространстве двух, может быть, главных остроумцев интеллектуального пространства уже создавало ощущение дуэли - обмен шутками и выпадами между Быковым и Веллером продолжался все сорок минут встречи. Кроме того, напряжение создавал и возрастной разброс участников команд - младшему восемнадцать, старшему за тридцать - и каждому из них было предоставлено слово. По ходу выяснились особенности коллективной работы каждой из команд: если подопечные Быкова писали, скорее ориентируясь на взаимную критику и доработку, то команда Веллера работала в гораздо более жестких рамках.

В конце оба мастера зачитали отрывки из романов. "Финал", произведение быковской группы, - это нелинейное повествование, разворачивающееся в пределах футуристического футбольного матча - финала чемпионата мира. Отрывок, зачитанный Быковым, звучал напряженно и динамично, а обещанная сложная структура должна будет порадовать любителей интеллектуальной беллетристики.

После один из членов команды Веллера прочитал начало романа "В начале будет мгла". Текст, явно отсылающий к первым строкам евангелия от Иоанна, рассказывал, судя по всему, о мире после атомной катастрофы.

Кажется, в виде "Битвы романов" мы получили образец того, как одаренные молодые писатели могут находить своего читателя - одновременно обучаясь литературному мастерству (настолько, насколько это вообще возможно). Команда неизвестных авторов получает публикацию сперва под покровительством известного имени, а затем, по всей видимости, и самостоятельно. Если такой способ продвижения новых лиц в литературу не ограничится рамками единичного события, а станет регулярной практикой, то было бы интересно почитать романы, написанные гипотетическими группами Александры Петровой, Алексея Сальникова или Михаила Шишкина.

Сами же романы "Финал" и "В начале будет мгла" выйдут к осени. Тогда же можно будет в полной мере оценить результаты амбициозного проекта.

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