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04.06.2019 08:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело об убийстве спецназовца ГРУ передано в центральный аппарат СК РФ

Текст: Наталья Козлова
Накануне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился передать для дальнейшего расследования уголовное дело по факту убийства 24-летнего ветерана боевых действий в центральный аппарат ведомства.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

До этого на место происшествия по указанию главы СК были отправлены криминалисты Главного управления криминалистики для помощи и "наиболее оперативного установления всех обстоятельств".

Фото: vesti.ru
Установлены участники драки, в которой был убит спецназовец ГРУ

Что точно известно на сегодняшний день? Сразу после убийства и до приезда скорой и полиции нападавшие сбежали. Но это им не помогло. В СК говорят, что следствием уже "установлен круг лиц, принимавших участие в драке". Проведены осмотры жилища, изъяты вещи и предметы, "имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела".

Но никаких комментариев, чье это было жилище и что изъяли, в СК не говорят. Уже назначены судебные экспертизы: медицинская, молекулярно-генетическая, баллистическая и дактилоскопическая. Проводятся осмотры и анализ видеозаписи с камер видеонаблюдения. Допрашиваются свидетели.

Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель ведомства Светлана Петренко, председатель Следственного комитета поручил подчиненным обеспечить всестороннее и качественное расследование преступления, организовав в кратчайшие сроки необходимые следственные и оперативные мероприятия по задержанию всех без исключения причастных к убийству бывшего военнослужащего.

Погибший спецназовец ГРУ ранее спас девушку от насильника

 - Подобные преступления в отношении лиц, посвятивших свою жизнь служению государству, должны получать соответствующую правовую оценку, а лица, их совершившие, - ответить по всей строгости закона, - подчеркнула Петренко.

Ни одной фамилии, кроме погибшего в СК традиционно не называют. Но неофициально убийцей бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина, предположительно, пока считают шашлычника Григора Оганяна. Известно, что Оганян утром 2 июня вылетел в Ереван. В аэропорт предполагаемый убийца поехал сразу после драки. Точное количество задержанных в следственном ведомстве не называют. Пока речь идет о двоих участниках драки, в которой был убит Белянкин. На допросе эти задержанные сообщили, что после произошедшего купили убийце билет на самолет до Армении.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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