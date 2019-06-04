Двое рабочих погибли в белгородской канализации

Белгородские следователи возбудили уголовное дело о гибели двух рабочих в Красногвардейском районе.

По версии следствия, 3 июня 51-летний слесарь-сантехник и 45-летний мастер по водоснабжению и канализации спустились в коллектор научно-образовательного центра "Бирюч" и задохнулись там. Пытавшийся спасти их охранник центра госпитализирован, он находится в реанимации.

- Уголовное дело возбуждено по статье143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), - сообщили в управлении СКР по Белгородской области.