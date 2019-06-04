Глава Духовного управления мусульман поздравил россиян с Ураза-байрам

Один из главных праздников ислама, Ураза-байрам или окончание поста, в этом году пришелся на 4 июня. В его честь тысячи мусульман в Московской соборной мечети совершили намаз - главную совместную молитву.

Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

С посланием к российским мусульманам обратился глава Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин. Главная мысль его выступления: исламский мир молится за мир во всем мире без кровопролития и террористических актов.

Российских мусульман поздравил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил вклад мусульманских организаций, который они вносят в единение народов страны, выступая против проявлений экстремизма и религиозной нетерпимости. Путин также подчеркнул, что большое внимание с их стороны уделяется благотворительным и просветительским инициативам.

"Убежден, что мусульманская община России и впредь будет активно участвовать в жизни страны, своей плодотворной деятельностью способствовать сбережению нашего бесценного исторического, культурного, духовного наследия", - говорится в поздравлении главы государства на сайте Кремля.

Досье "РГ"

Ураза-байрам наступает после завершения священного месяца Рамадан. Это праздник разговения, который по-арабски называется Ид аль-Фитр, но в России больше прижился тюркский вариант - Ураза-байрам или Рамадан-байрам. Согласно преданию, праздник установил пророк Мухаммед еще в 624 году. Он отмечается в честь окончания поста в Рамадан и прощания с благословенными днями священного месяца, в которые каждому мусульманину предоставляется возможность вырасти духовно, усмирить свои страсти соблюдением поста и оказать помощь нуждающимся.