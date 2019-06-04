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04.06.2019 19:08
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Книгу арктических снимков представил в Москве лауреат премии "Золотой глаз"

На главном книжном фестивале страны прошла презентация книги "Высокие широты. 100 фотографий" Сергея Хворостова, фотографа, лауреата национальной премии Союза журналистов России "Золотой глаз".

Сергей Хворостов - один из известнейших фоторепортеров, снимавших Арктику и Антарктику в ходе нескольких полярных экспедиций. На встрече с читателями он рассказал историю самых известных своих снимков, сделанных во время экспедиции 2007 года, в ходе которой несколько глубоководных аппаратов "Мир" погрузились под воду в географической точке Северного полюса на глубину свыше четырех километров.

Фото: Максим Григорьев/ РИА Новости
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Один из снимков - белый медведь в точке Северного полюса - стал первым в своем роде (и он же обеспечил Хворостову место в книге рекордов Гиннесса). Медведи обычно туда не заходят, вокруг полюса для них нет еды, но тогда медведь, видимо, был привлечен запахами пищи с ледокола, сутки стоявшего в полярной области.

Еще один снимок с палубы ледокола "Россия" запечатлел момент, когда на темном небе на несколько секунд проглянуло солнце, точечно осветив второй ледокол. Это уже многое сообщает о работе фотографа - полагаясь на чувство света и цвета, выжидать момент, когда заурядный пейзаж проявит свою уникальность.

Хворостов рассказывал и об уникальных природных явлениях, встречающихся только в Арктике: к примеру, о каменных шарах идеальной формы, покрывающих остров Чамп - и только его: даже на соседних островах такие камни уже не встречаются.

Кажется, работа полярника - одна из немногих, сохранивших сегодня романтический ореол. И фотографии Хворостова, несущие на себе печать этой романтики, могут рассказать нам об этой уникальной природной зоне и людях, в ней работающих, больше, чем многие книги.

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