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04.06.2019 15:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

МГУ возглавил два рейтинга российских вузов

Текст: Мария Агранович
Рейтинги вузов от агентства RAEX и проекта "Интерфакс.Образование" поставили на первые строчки МГУ им. Ломоносова.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В рейтинге RAEX тройка призеров с прошлого года не изменилась: кроме МГУ, на пьедестале МФТИ (2 место) и МИФИ (3 место). В топ-30 вошли 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из Санкт-Петербурга два - из Томска, а также Новосибирский госуниверситет, ННГУ им. Лобачевского и пять федеральных университетов.

Из МГУ будут отчислять за уголовные дела

Рейтинг вузов RAEX составлен на основе экспертной оценки студентов, выпускников, профессоров, ученых и предпринимателей. Охват респондентов широчайший: только студенческих анкет было собрано более 50 тысяч! Итоговая оценка того или иного вуза зависела от трех показателей: условий для получения качественного образования в вузе, уровня востребованности работодателями выпускников и уровня научно-исследовательской деятельности университета.

Национальный рейтинг университетов от проекта "Интерфакс.Образование" использует для оценки вузов совершенно другой подход. Здесь эксперты оценивают вузы по шести параметрам: кроме качества образования и научной работы, интересует бренд, международное сотрудничество, инновации и социальная среда внутри университета.

Кстати, и в этом рейтинге тройка лидеров стабильна. Те же МГУ, МИФИ (2 место) и МФТИ (3 место).

Комментарии

Виктор Садовничий, ректор МГУ им. Ломоносова:

- Несмотря на разные подходы к оценке вузов, Московский университет традиционно занимает ведущие позиции как в отечественных, так и зарубежных рейтингах. Наш успех обусловлен гармоничным развитием во многих сферах: в новом учебном году откроются 4 новых направления подготовки и более 10 образовательных программ, начнут работать новые лаборатории, научные центры. Отдельное внимание МГУ уделяет третьей, общественной, миссии университета. Гармоничное развитие и ответственный подход ко всем миссиям университета, а не подстройка под критерии рейтингов, обеспечивают МГУ ведущие позиции.

Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Сибирь ЦФО Москва ЦФО Московская область СЗФО Санкт-Петербург СФО Томская область Томск СФО Новосибирская область Новосибирск
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