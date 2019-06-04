Пожилых людей приглашают в аудиторию

Московским пенсионерам предлагают вновь сесть за парты, сдать экзамены и получить диплом о профессиональной переподготовке или свидетельство о рабочей профессии, с которым работодатель, не глядя на возраст, возьмет их в штат. В "Серебряном университете" десять таких специальностей, какую выбрать - дело самих горожан.

Напомню, "Серебряный университет", созданный на базе Московского городского педагогического университета, - часть проекта "Московское долголетие". Впервые вуз открыл двери для пенсионеров в ноябре 2017 года. С тех пор его выпускниками стали более 12 тысяч горожан, прослушавших курс лекций и позанимавшихся в мастер-классах общеразвивающих программ. Более 500 из них получили даже новые профессии. В декабре этого года из вуза выйдут еще 8 тысяч возрастных выпускников.

Стартовала уже и запись на программы в новом сезоне. "Прежде наши студенты могли получить три рабочие профессии - изготовителя игровых кукол, няни, рабочего зеленого хозяйства. Сейчас добавилась современная специальность цифрового куратора, - рассказала "РГ" директор Института непрерывного образования МГПУ Марина Шалашова. - Мы готовим профессиональных консультантов, которые будут учить москвичей работать с информацией. К примеру, пенсионерам наши выпускники расскажут о возможностях портала госуслуг, научат их в режиме онлайн заказывать лекарства и покажут, как работать в соцсетях. Первые 40 кураторов уже поступили к нам в мае, обучение длится почти полгода в течение 160 часов. К декабрю они сдадут экзамен, получат свидетельство, дающее право на работу по специальности".

Не все пенсионеры, уйдя с работы, готовы к переходу на рабочую профессию, хотя еще полны сил и хотели бы продолжать трудиться. И это не удивительно, ведь почти 60 процентов студентов "Серебряного университета" - люди с двумя высшими образованиями, им не хотелось бы расставаться со своим делом. Для таких открыли шесть новых направлений по профессиональной переподготовке. "Инженеры, конструкторы и архитекторы, которые хотят делиться опытом с детьми, могут легко отучиться на педагога допобразования. Они могут освоить профессию репетитора и вести не занятия в классе, а давать детям индивидуальные уроки . На этих программах учатся уже по 60 студентов", - добавляет Марина Шалашова.

Для тех, кто не просто любит свой город, но и хорошо ориентируется в его запутанных улочках, в университете организовали предмет "экскурсоведение". Отучившись 256 часов, как и по любой другой программе профпереподготовки, ее выпускники могут подрабатывать гидами. Первые 60 выпускников к декабрю планируют провести свою первую экскурсию. А вот на основы тьюторской деятельности набор оказался небольшим - за партами 20 человек, но к сентябрю и здесь надеются на пополнение, так как сейчас лето и многие "серебряные" студенты просто уехали на дачи.

С ноября 2017 года выпускниками вуза стали уже более 12 тысяч пенсионеров

Можно попробовать себя и в социальном предпринимательстве - еще одной из новых программ, в рамках которой опытные педагоги рассказывают, как запустить бизнес и не прогореть. По этому направлению обучаются первые 20 студентов. Еще столько же пошли учиться на гувернера.

Подать заявку на учебу можно в любом территориальном центре соцобслуживания. Абитуриентов ждут в сентябре. Обучение будет проходить как в ближайших центрах соцобслуживания, так и на площадках университета в каждом районе Москвы.