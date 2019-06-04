Москва запустила два новых маршрута электробусов

Электробусы на этой неделе вышли в столице еще на два маршрута. Теперь они курсируют по восьми направлениям. Пассажиров перевозят более сотни таких машин, а до конца года их будет уже триста.

На маршруте Т25 (проспект Буденного - метро "Лубянка") электрические автобусы полностью заменили дизельные. Восемь электробусов теперь ходят с интервалом 10-15 минут, соединяя Соколиную Гору, Басманный и Тверской районы. Полный круг (чуть больше 15 км) занимает порядка 70 минут. За это время электробус успевает проехать по Большой Семеновской, Бакунинской, Спартаковской, Старой Басманной улицам, пересечь Садовое и Бульварное кольцо, выйти по Покровке и Маросейке на Лубянский проезд, а потом тем же путем вернуться обратно в парк . Так электробусы уже добрались до самого центра Москвы.

"Маршрут не сложный. Техника с ним легко справляется. На круг с работающим кондиционером уходит 26% зарядки", - рассказал корреспондентам "РГ" водитель электробуса Игорь Нестеров. Это значит, что весь маршрут можно трижды уверенно проехать на одной зарядке, и батареи хватит еще километров на десять. Проведя несложные расчеты, можно сравнить зимний и летний максимальный пробег - ведь в холодное время аккумулятор по идее должен садиться быстрее.

Когда в январе корреспондент "РГ" тестировал электробус на 649-м маршруте, на 6 км пути ушло 10% заряда. Выходит, без дозаправки он мог проехать 60 км. А летом, как ни странно, получилось меньше - около 57 км. В чем же дело? На самом деле все просто: зимой салон обогревается за счет небольшой дизельной установки, а летом работает система климат-контроля, которая черпает энергию от батареи. Так что электричество расходуется не только на движение, но и на поддержание комфортной температуры в салоне. Так или иначе, реальный пробег куда больше скромно озвученных "Мосгортрансом" 40-50 км. К слову, двери кнопкой открывают сами пассажиры. "В жару это не только помогает сохранить прохладу, но и экономить зарядку. Ведь системе не нужно работать на полную мощность, чтобы понизить температуру", - отмечает водитель.

Пассажиры от замены "дизелей" на автобусы нового поколения в восторге. Несмотря на то что электробусы запустили по Москве еще в сентябре прошлого года, большинство пассажиров в электрическом Т25 познакомились с этой техникой впервые. "Очень красивый, салон просто шикарный. Главное - очень тихо едет. Можно зарядить телефон, есть бесплатный Wi-Fi, предусмотрено даже место для собаки-поводыря!" - говорит москвичка Надежда Федорова. Поддержали горожане и сам переход на электричество, отметив успехи столицы в развитии транспорта. "Это ведь наша экология. Если есть возможность перейти на транспорт без вредных выхлопов, нужно пользоваться. Москва вообще сделала огромный транспортный рывок в последние годы - сколько новых станций метро открыли, запустили МЦК... Новые трамваи "Витязи" - не в каждой европейской стране есть такие современные вагоны", - считает Лариса Смирнова.

Маршрут можно трижды проехать на одной зарядке, и еще километров на десять хватит

Вышли электробусы и на 42-й маршрут. Раньше здесь ходили троллейбусы. Как рассказали "РГ" в пресс-службе "Мосгортранса", новая техника заменила 50% парка. Новенькие электробусы можно встретить на Петровско-Разумовской аллее, Верхней и Нижней Масловке и дальше по Третьему кольцу вплоть до Рижского вокзала. Маршрут короткий - полный круг всего около 12 км. Для сравнения: электробус Т73 (6-й микрорайон Бибирева - ВДНХ) проходит такое же расстояние лишь в одну сторону. Так что переживать, что зарядки аккумулятора не хватит, точно не стоит.

Электробусная сеть будет развиваться и дальше. Как стало известно "РГ", уже в этом году электробусы выйдут на ряд маршрутов на западе столицы, где пока их нет. Более того, с 2021 года Москва полностью откажется от закупок дизельных автобусов, сделав ставку только на трамваи и электробусы.