С 7 по 16 июня центр столицы превратится в машину времени, благодаря которой можно будет за несколько минут перенестись из одной эпохи в другую. На Рождественском бульваре, к примеру, получится посмотреть на войну южных и северных штатов США в середине XIX века, а на соседнем Чистопрудном бульваре окунуться в Париж 1813-1814 годов, занятый русскими войсками. За историческую достоверность будут отвечать профессиональные реконструкторы из 15 стран.

Фестиваль "Времена и эпохи" изначально проходил в парке "Коломенское", но в последние годы стал занимать едва ли не весь город. Фото: РИА Новости

Кольцо былых времен

Всего в столице будет 40 фестивальных площадок, 3 из которых расположатся в парке "Коломенское", а остальные займут преимущественно центр столицы. Бульварное кольцо организаторы обещают превратить в настоящее колесо истории - там поместятся 15 площадок, обойти которые при желании получится за один день. К примеру, если стартовать на Гоголевском бульваре недалеко от храма Христа Спасителя, то вы сразу окунетесь в будни Первой мировой войны, а именно в 1916 год.

"В походном лагере соберутся представители России, Великобритании и Франции, несущие службу в сооруженных из плащ-палаток навесах, - рассказали "РГ" в агентстве исторических проектов "Ратоборцы", которое выступает соорганизатором фестиваля. - Бойцы покажут зрителям, как они живут, чем пользуются в быту, а также расскажут интересные фронтовые истории".

Пройдя по бульвару дальше, вы попадете в следующий период истории - в России уже идет гражданская война. В лагере красноармейцев желающие смогут пройти курс молодого бойца со штыком в руках, а белогвардейцы расскажут, чем "корниловцы" отличаются от "алексеевцев". На площадке даже будет ходовая копия бронеавтомобиля "Фиат-Ижора" образца 1917 года - встретить такую можно разве что в музее.

Но не стоит думать, что Бульварное познакомит только с российской историей. Здесь можно будет встретить и арабских купцов X-XII веков, идущих по Великому шелковому пути, и выпить чашечку кофе, приготовленную на песке по рецептам Османской империи, и научиться строительству кораблей, на которых отправлялись в походы викинги.

Практически на каждой площадке будут не только рассказывать и показывать, но и вовлекать гостей в происходящее - научат делать кремниевые наконечники и фехтовать, запишут в древнерусскую дружину и станцуют вместе с вами полонез, помогут разобрать и собрать мушкет и напечатать фряжский лист-гравюру.

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС

Все на рыцарский турнир

Окунуться в историю можно будет не только в центре - крупные фестивальные площадки развернутся и на окраинах. Самое масштабное событие фестиваля - V Международный рыцарский турнир святого Георгия - пройдет в парке "Коломенское". Туда приедут 12 сильнейших рыцарей со всего мира - они будут соревноваться в поединках на копьях, конных боях, пеших битвах на двуручных мечах и упражнениях с оружием. Все состязания и церемонии проведут по канонам турнирных кодексов XV века. Организаторы говорят, что отвечать исторической достоверности будут все детали - рыцари даже возьмут в руки цельные копья с металлическими наконечниками в виде нескольких зубцов. Вокруг боевого ристалища развернется средневековая ярмарка с торговлей, аттракционами и едой.

Увидеть все это можно будет в "Коломенском" на протяжении четырех дней - с 12 по 16 июня. Остальные здешние площадки, посвященные Тевтонскому ордену и последним язычникам Европы, Тридцатилетней войне и другим темам, будут работать по обычному графику фестиваля с 7 по 16 июня.

Если в ваши планы не входит поездка в центр города или "Коломенское", то увидеть другие эпохи можно и в спальных районах. Причем интересно там будет не только взрослым - организаторы заготовили много мероприятий для детей. К примеру, возле станции метро "Красногвардейская" откроется "Школа хороших манер", посвященная гимназиям конца XIX - начала XX века.

"В те времена в России практиковали раздельное обучение, поэтому и на фестивале откроются сразу две гимназии - мужская и женская, - говорят в оргкомитете фестиваля. - Главной темой уроков станет этикет и правила хороших манер, принятые в обществе той эпохи. Также юных "гимназистов" познакомят с дореформенной орфографией, научат писать пером и чернилами".

А на бульваре Дмитрия Донского детей познакомят с атмосферой 20-х годов прошлого столетия - площадка здесь называется "Пионерия имени Спартака". Всем желающим расскажут об истории пионерии, ее атрибутах и символах, проведут пионерскую линейку и покажут, как принимали в пионеры.

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС

Кстати

История онлайн

Фестивальные площадки будут работать с 12.00 до 21.00 в будни и с 11.00 до 21.00 по выходным. Вход свободный. Узнать адреса, расписание мероприятий и другие подробности проще всего в Сети - на сайтах moscowseasons.com/ru/festival/vremena-2019/ и historyfest.ru. Можно скачать и бесплатное мобильное приложение "Времена и эпохи. Москва" - там есть аудиогид, карта фестиваля и многое другое.