Москвичи смогут получать результаты анализов по электронной почте

В Москве дан старт тестированию нового сервиса по отправке жителям результатов анализов, сданных в поликлиниках, по электронной почте. Об этом мэр города Сергей Собянин написал в своем Twitter-аккаунте.

"Результаты анализов, сданных в городских поликлиниках, теперь можно получить по электронной почте. Они отправляются автоматически", - написал Собянин.

Градоначальник в своем сообщении также отметил, что для получения результатов анализов требуется оформить подписку. Сделать это можно на официальном сайте мэра Москвы в разделе "Услуги".