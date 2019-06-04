Москвичи смогут получать результаты анализов по электронной почте

В Москве дан старт тестированию нового сервиса по отправке жителям результатов анализов, сданных в поликлиниках, по электронной почте. Об этом мэр города Сергей Собянин написал в своем Twitter-аккаунте.
"Результаты анализов, сданных в городских поликлиниках, теперь можно получить по электронной почте. Они отправляются автоматически", - написал Собянин.
Градоначальник в своем сообщении также отметил, что для получения результатов анализов требуется оформить подписку. Сделать это можно на официальном сайте мэра Москвы в разделе "Услуги".
Тестируем новый сервис на https://t.co/SHPlM5FPc4. Результаты анализов, сданных в городских поликлиниках, теперь можно получить по электронной почте. Они отправляются автоматически. Для этого надо оформить подписку на сайте в разделе "Услуги".— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 июня 2019 г.