Музеи Московского Кремля перешли на летний режим работы. Соответственно архитектурный ансамбль открыт для посещения с 09:30 до 18:00. Оружейная палата открыта с 10:00 до 18:00. И не забудьте, что лето - отличная возможность увидеть экспозицию на колокольне "Иван Великий", которая закрыта в зимний период.

Продажа билетов в кассах осуществляется с 09:00 до 17:00. Выходной, как обычно, четверг.

Кроме того, режим работы меняется в праздничные дни.

12 июня в День России территория Кремля и музеи-соборы закрыты для посещения. Оружейная палата работает в обычном режиме.

Патриарший дворец закрыт для посещения 9 июня.