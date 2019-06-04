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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Прыжок на камеру

От рокового шага удержит умная аппаратура
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 120(7878)
Крымский мост в столице известен не только как единственный висячий мост через Москву-реку. С него, по данным правоохранительных органов города, пытаются спрыгнуть до десятка граждан в год. Чтобы спасти этих людей от опасного шага и обезопасить от случайного падения прохожих, пытающихся сделать красивое селфи, на мосту установили камеры слежения.

В Московской городской поисково-спасательной станции на водных объектах "РГ" рассказали, что это пока единственная подобная система в городе. Состоит она из двух интеллектуальных камер. Одна направлена на Крымский мост и установлена на Пушкинской набережной, проходящей по парку Горького. Вторая - на Крымской набережной (район парка Музеон) на том же берегу и тоже направлена на Крымский мост, но с другой стороны. Обе камеры - поворотные, что дает возможность развернуть их в любой момент на 360 градусов. Все данные с камер идут на пульт дежурного спасательной станции "Крымский мост", которая находится в районе Нескучного сада. Здесь же базируется спасательный катер.

- Принцип действия умных камер прост, - рассказал "РГ" ведущий программист ГКУ МГПСС Ярослав Карцев. - Они отслеживают ситуацию на объекте, система автоматически распознает забравшегося на перила моста человека и затем его прыжок. После этого на поисково-спасательной станции включается звуковой сигнал, а на мониторе высвечивается место, куда упал в воду человек. После этого старший сотрудник дежурной смены поисково-спасательной станции объявляет спасательную тревогу. На мелкие предметы, например упавшие сумки, камера не реагирует, лица тоже не распознает. Наша задача - спасти человека, а не разыскивать потерянные предметы или преступников.

Фото: iStock
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Далее на место высылается спасательный катер с двумя спасателями на борту. У них есть пять минут, чтобы достать и откачать пострадавшего. После этого спасенного передают медикам.

Как пояснили в МЧС по Москве, последний раз удалось снять человека с Крымского моста еще до падения в воду в середине марта, а в начале апреля вытащили из воды уже упавшего с опор этого сооружения.

Контролируют камеры и прилегающую территорию. Находятся любители поплавать по Москве-реке, например переплыть с берега Пушкинской на Фрунзенскую набережную. Купаться здесь запрещено - и потому, что это просто опасно из-за развитого судоходства, и потому, что вода не идеально чистая. Тем не менее только за последнюю неделю зафиксированы два купальщика. Один даже успел вылезти на берег и скрыться до прибытия спасателей. Второго вытащили из воды и доставили в полицию для разбирательства.

Похожие камеры установлены и в пяти зонах отдыха. Но их основная задача - реагировать не на прыжки, а на пересечение линии буйков и подсчет голов купающихся. Если камеры недосчитывается кого-то, то на пульт спасателей также поступает сигнал. Оборудованы таким образом наиболее сложные объекты: Большой Садовый пруд, Шабаевский, Люблинский пруды и Озеро Школьное.

Кстати

В Строгинской пойме установили тепловизионную камеру, которая "видит" утопающих ночью, в туман и в дождь. Она автоматически следит за водной поверхностью, считает по головам людей. В случае если одна голова пропала на определенное количество времени, звучит тревога и происходит фокусирование камеры на данном месте, далее за спасение берется водолаз.

Власть Безопасность Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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