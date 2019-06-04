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04.06.2019 17:18
Проект: В регионах

На Новоронежской АЭС побывали молодые ученые РАН

На Нововоронежской АЭС прошел технический тур молодых ученых Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

31 мая на Нововоронежской АЭС завершился технический тур молодых ученых Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН).

27 молодых ученых за два дня посетили все энергоблоки Нововоронежской АЭС: от остановленных в конце прошлого века энергоблоков № 1 и 2 до инновационного энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2 (энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС), сданного в эксплуатацию 27 февраля 2017 года.

Основная цель технического тура - расширить кругозор молодых ученых и повысить квалификационные навыки через знакомство с объектами атомной отрасли.

Молодые ученые ИБРАЭ РАН смогли вживую увидеть всю линейку энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, познакомились с технологией вывода энергоблоков из эксплуатации, узнали о первой в мире модернизации с повторным продлением срока эксплуатации.

Фото: Нововоронежская АЭС
Нововоронежская АЭС восхитила специалистов из Москвы

"Мероприятия, посвященные расширению научного кругозора молодежи, проводятся в нашем институте постоянно. Лекции ведущих специалистов из разных областей, просмотр научных фильмов, поездки на различные предприятия отрасли. Молодежь ИБРАЭ РАН ездит в разные города и с интересом знакомится с объектами атомной отрасли. В прошлом году мы были в Обнинске, до этого ездили в Сосновый бор, в этом году нам посчастливилось побывать в Нововоронеже. Было очень интересно увидеть и старые модернизированные энергоблоки, и блоки нового поколения "3+". Все, что мы здесь увидели, поможет нам качественнее делать свою работу, лучше понимать физические процессы, которые происходят при работе АЭС", - отметила во время визита председатель совета молодых ученых Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук Дарья Каменская.

Напомним, ИБРАЭ РАН является единственным институтом Российской академии наук, специализирующимся в области комплексных исследований проблем безопасности объектов атомной энергетики и промышленности. В Институте сформирован высококвалифицированный творческий коллектив, уникальной особенностью которого является оптимальное сочетание специалистов в области теоретической и экспериментальной физики, ядерной энергетики, биофизики, радиоэкологии, вычислительной математики и информатики. Коллектив Института насчитывает 543 сотрудника. Доля молодых (в возрасте до 39 лет) сотрудников составляет 49% от штатной численности научных подразделений ИБРАЭ РАН; при Институте создан и активно работает Совет молодых ученых и специалистов.

Фото: Нововоронежская АЭС
Аудит подтвердил высокий уровень экоменеджмента Нововоронежской АЭС

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 начался этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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