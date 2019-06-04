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04.06.2019 11:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обвиняемого в шпионаже ученого не выпустили из СИЗО

Текст: Владимир Полетаев

Мосгорсуд сегодня в очередной раз подтвердил решение Лефортовского райсуда столицы о содержании под стражей ученого Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене.

Обвиняемый в тяжком преступлении сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения останется под стражей как минимум до 20 июля. Таким образом, Мосгорсуд постановил оставить решение о продлении срока содержания Кудрявцева в СИЗО без изменения, а жалобу без удовлетворения.

Рассмотрение жалобы защиты арестанта проходило в закрытом режиме, так как в деле имеются материалы с грифом "секретно".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Ученый был арестован в июле 2018 года. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон Кармановский институт гидродинамики (Бельгия), являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект. Ученый находился в разработке спецслужб с 2014 года, а в материалах уголовного дела фигурируют одобренные ЦНИИмаш данные технических разработок по заказу стран Евросоюза, которые также применялись при создании ракетных комплексов "Кинжал" и "Авангард".

Защита неоднократно просила избрать для 75-летнего ученого более мягкую меру пресечения - домашний арест или запрет определенных действий с подпиской о невыезде. Но следствие считает, что статья обвинения настолько серьезная, что он должен находиться только в изоляции. Хотя его возраст и состояние здоровья требуют постоянного вмешательства врачей. Кудрявцев был госпитализирован из СИЗО "Лефортово" в ГБУЗ "Городская клиническая больница им. А. К. Ерамишанцева". Но затем его вновь вернули в изолятор. По данным пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России, он был переведен туда для проведения комплексного обследования и медицинского освидетельствования на основании поданного им заявления. Его адвокат утверждает, что в заключении врачей 20-й городской больницы говорится, что пациент нуждается в медикаментозном лечении в условиях палатного режима. 

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