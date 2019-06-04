Занять премиальное место на рынке предлагает аграриям федеральный закон об органической продукции. Он вступит в силу с 1 января 2020 года. Предпринимателей, которые уже выпускают органику, в РФ немного. Куда больше тех, кто только присматривается к необычному делу - рискованному, но потенциально маржинальному.

Эксперты полагают, что органическое сельское хозяйство способно стать точкой роста для опустевших территорий в Центральном округе. Природа там не испорчена промышленным земледелием, а близость к мегаполисам теоретически позволяет наладить сбыт. Какие нюансы стоит учесть - в материале "РГ".

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"В Россоши - завод минудобрений, в Нововоронеже - АЭС, в Новохоперском районе планируют добычу никеля - возможно ли у нас в принципе органическое производство?" - задается резонным вопросом гендиректор ООО "Нива" из Воронежской области Николай Слаук.

- Густонаселенные территории - всегда риск. К счастью, в Воронежской области решили составить агроэкологическую карту, чтобы выделить зоны, где органическое сельское хозяйство невозможно. Чтобы не получилось, что человек вложил средства, обратился за сертификацией и получил отказ, так как на его поля ветром заносит пестициды от соседа, - рассказывает исполнительный директор Национального органического союза (НОС) Олег Мироненко. - Такая карта есть у Татарстана, где полно нефтяных вышек, но и чистые зоны тоже имеются.

Агроэкологическую карту логично было бы наложить на карту потенциальных потребителей органики. Но последнюю нарисовать пока никто не вызвался. В воронежской компании "Экохлеб" сравнили стоимость обычного и органического зерна: 15-17 рублей за кило против 50. Многие ли готовы платить за буханку втрое больше? В то же время в столице Черноземья практикуются совместные закупки натурпродуктов, появляются маленькие точки продажи здорового питания и магазины столичной сети "ВкусВилл". Цены везде заметно выше, чем на рынке или в супермаркете.

Объем рынка органической продукции в России оценивают в 160 миллионов евро. По мнению западных аналитиков, к 2025 году продажи внутри страны могут достичь пяти миллиардов. Ту же цифру приводят в прогнозах экспорта, который ныне составляет менее миллиарда. Эксперты указывают на то, что мировой рынок органики с 2000 по 2017 год вырос в пять раз, и спрос растет, основные страны-потребители уже не в состоянии себя обеспечить. Хотя в одной только Германии производителей органики - 43 тысячи (в РФ - около ста).

Примерно треть брошенных пашен может быть введена в "органический" оборот без переходного периода

Поэтому выращивание "чистых" овощей, фруктов, злаков и животных развивается в Латинской Америке, Азии и Центральной Африке. Но по земельным ресурсам Россия их превосходит. Примерно треть брошенных пашен может быть введена в "органический" оборот без конверсии (переходного периода).

Получи сертификат

Согласно новому ФЗ, называть свою продукцию органической (и обозначать это на упаковке) смогут только те, кого включат в единый госреестр после проверки на соответствие российским и международным стандартам.

Национальной системы сертификации в России ранее не имелось. Было (и остается) несколько систем, выстроенных некоммерческими институтами. Производители в РФ получали сертификаты по их нормам или - чаще - по зарубежным. Теперь им нужно обзавестись таким документом еще раз. По данным НОС, национальную экспертизу уже прошло 25 из 80 агрофирм, чье производство прежде было сертифицировано по иностранным стандартам.

Что до новичков, то они смогут сразу заказать сертификат, действительный для России. Стоимость услуги зависит от множества факторов. По скромным подсчетам, в год требуется не менее ста тысяч рублей. Сертификация на российский ГОСТ "с нуля" может идти около полутора лет. Но если на участке прежде использовали интенсивные технологии земледелия, придется на два-три года выводить его в конверсию.

- Самая быстрая сертификация у нас заняла месяц. Она проходила на предприятии "Хипп" в Калининградской области, уже имевшем европейский сертификат, - отмечает гендиректор компании "Органик Эксперта" Татьяна Волкова.

Сроки экспертизы растягиваются не только потому, что аграриям нужно время на устранение нарушений. Пробы почвы и воды, образцы продукции, биопрепараты отправляют для анализа за рубеж - в России нет аккредитованных лабораторий. Групповая сертификация может быть дешевле. Но если эксперты "забракуют" одного члена кооператива - документ не получат все.

В регионах могут ввести субсидии для будущих производителей органики. Так, Воронежская область намерена возмещать им затраты на сертификацию полностью, на покупку биопрепаратов - в размере 50 процентов. После 2020 года, возможно, поддержат проекты переработки и хранения органик-продукции.

Запасись терпением

"Землю возделывать сложнее - обработка преимущественно механическая, ручная. Урожайность ниже. Но наши партнеры справляются", - заверяет директор российского представительства "Хипп" (известный производитель органического детского питания в Европе) Сергей Клявин.

В 2010-м "Хипп" открыл завод в Калининградской области. Это был первый в России проект масштабной органик-переработки. Часть сырья импортная, картофель поставляет тульская "Биоферма Болотово", говядину - "Савинская нива", что под Калугой.

- Заместить импорт можно было бы и по другим позициям, но скоропортящиеся овощи (цветная капуста, кабачок, брокколи) должны поставляться в глубокой заморозке, а в России с промежуточной переработкой огромные проблемы, - поясняет Клявин.

Мировой рынок органики с 2000 по 2017 год вырос в пять раз, растет и спрос, основные страны-потребители уже не в состоянии себя обеспечить

Между тем именно переработка в ряде случаев позволяет аграриям избежать убытков. Врио директора ВНИИ защиты растений Анжела Асатурова вспоминает, как ее знакомый органик-садовод оборудовал у себя линию отжима сока, чтобы не выбрасывать нетоварные яблоки.

- Органика требует творческих решений. Чтобы бороться с сорняками и фитопатогенами, приходится комбинировать иммунные и коммерческие сорта, подбирать энтомофаги, сажать, допустим, картофель вдоль участков с зерновыми. На старте урожайность теряется, иногда подчистую. Но впоследствии усилия окупаются, - подчеркивает Асатурова. - Главное - подходить научно. Кстати, в СССР было 1100 станций, на которых производили биопрепараты и энтомофагов! Теперь же - в отсутствие госконтроля - аграрию могут подсунуть что угодно. И он подумает, что биопрепараты не работают.

Накапливай опыт

Глава ГК "ЭкоНива" Штефан Дюрр интересуется органикой не одно десятилетие. В середине 1990-х он продавал в Германию органическую гречиху и просо из России. Спустя четыре года его вытеснили китайцы, снизившие цены на 20 процентов. В 2012-м, уже имея обширный молочный бизнес, Дюрр вновь затеял "зеленый" проект, но для внутреннего рынка. Его ООО "Савинская нива" дало первую органик-продукцию в 2015-м. Сейчас предприятие имеет шесть тысяч гектаров сельхозугодий и мясное стадо в 1300 голов КРС.

Исполнительного директора этой компании Анатолия Накарякова коллеги называют "мастером спорта в области органики".

- По образованию я инженер-механик в сельском хозяйстве. На практике в Германии узнал, что такое биодинамика, и с тех пор только в органическом производстве и работал, - признается Накаряков. - Многие "мясные проекты" начинаются с покупки племенного скота, а мы в "Савинской ниве" решили сохранить то стадо, которое купили вместе с предприятием. Там были низкоудойные коровы, позже мы купили у предприятия-банкрота остатки мясного стада. Покрывали телок быками-ангусами. Росли потихоньку.

Сертификатов у "Савинской нивы" несколько: европейский, частный российский, американский, а с 2018 года и ГОСТ 33980-2016. За свой счет пришлось сертифицировать и мясокомбинат, куда коров возят на убой. Разделкой и заморозкой занимается другое предприятие. Говядина поступает на завод "Хипп" и в нишевые кафе в Москве.

- Себестоимость говядины у нас невысокая - около 150 рублей за кило в живом весе. А вот логистика сложная: до мясокомбината - 250 километров, до промежуточной переработки - 120. Потом "Хипп" везет мясо под Калининград, - рассказывает Накаряков. - Планируем построить свой цех по выпуску фарша и пельменей. Начинаем органический молочный проект в Мосальском районе - нам досталась ферма и роботы-доярки, можно выпускать продукцию для сети "Глобус". В перспективе в Калужской области сосредоточимся на молоке, а мясное стадо переведем в Оренбуржье.

Продолжим производить органическую гречиху, полбу, овес и горох. Вопрос с картофелем и овощами - в проработке.

Органик-проекты "ЭкоНивы" прибыли не приносят. Штефан Дюрр относится к этому философски: для становления рынка нужно время. Его больше беспокоит вопрос - как позиционировать органик-продукцию. Ведь компания уже продает под своей маркой обычное молоко.

- В "Глобусе" оно стоит 68 рублей за литр. И вот рядом будет органик-молоко по сто. Если сеть уменьшит свою маржу, выйдет дешевле. Вопрос: а надо ли? Состоятельные люди доверяют дорогим продуктам… Правда, при цене 85 рублей за литр мы сможем увеличить объемы продаж, - рассуждает Дюрр. - Если завоюем доверие потребителя. Обычное молоко мы подаем как "очень натуральное" (стандарты "ЭкоНивы" жестче ГОСТа), "зеленое". А органическое - "еще зеленее"? Если подчеркнуть, что в органик-производстве запрещены пестициды, человек подумает: "Ага, так в натуральном молоке они есть!" Конечно, их там нет. Но как это объяснить в двух словах… К тому же есть опасение, что среди компаний, которые получат органик-сертификаты, найдутся два-три жулика и испортят нам всю кашу!

Комментарии

Без белых пятен

Сергей Фоменков, вице-президент холдинга "ЭКО-культура"

- Органическая продукция - огромный растущий рынок. В Америке на нее приходится около 30 процентов продаваемых овощей. Россия тоже к этому придет. В нашей стране понятие органической продукции закреплено законодательно и вошло в ГОСТ. Конечно, в ФЗ об органическом земледелии есть еще белые пятна. Но я думаю, что скоро в него будут внесены поправки.

Наш холдинг вступил в "Союз органического земледелия": после появления закона появились планы - разработать новые линейки томатов, огурцов и других овощей. Для этого мы заменим минеральные удобрения на органические. Наши хозяйства, в том числе в Липецкой области, уже сейчас производят экологически чистые овощи закрытого грунта. Для опыления используем шмелей. Для защиты растений - только биологические средства: выращиваем специальных хищных клопов макролофусов, которые уничтожают яйца, личинки и даже крупные особи вредителей, не нанося вреда овощам. На наш взгляд, в перечень органической продукции целесообразно включить овощи, выращенные по малообъемным технологиям на органическом субстрате в защищенном грунте. Это даст огромный толчок развитию органического земледелия в тепличных комплексах.

Всегда найдется потребитель, готовый заплатить за гарантии химической чистоты продукции. Немалая часть потенциальных потребителей органики - семьи с маленькими детьми. Аллергия получила такое распространение, что родители готовы платить любые деньги, лишь бы их любимое чадо скушало полезную еду и не покрылось сыпью. Кроме того, как утверждают специалисты, органический продукт имеет более высокую энергетическую и питательную ценность.

Сейчас мы собираем по 80 килограммов томатов с квадратного метра, а при выращивании органического гибрида сбор составит по 15-20 кило. Поэтому себестоимость и цена реализации такого продукта будет высокой. В ней будет отражена не только пониженная урожайность, но и дополнительные издержки, и имиджевая составляющая - в России хорошее не может быть дешевым.

Да, объемы органического бизнеса в первое время не будут велики: мы в самом начале пути. На этом рынке сейчас представлены в основном инициативные малые предприниматели. Для масштабного производства условия не сложились. В России практически нет заводов, выпускающих биоудобрения на основе штаммов бактерий. В области вермикультивирования работают лишь единичные энтузиасты, производительность их установок низкая. Отсутствуют методики применения органических удобрений. К слову, семена овощных культур не показывают отзывчивости к ним - таков эффект индустриальной генетической селекции.

Чтобы помочь органическому производству встать на ноги, необходимо, во-первых, создать госстандарты и систему контроля - при участии гражданских институтов и саморегулируемых организаций. Во-вторых, в РФ должна появиться авторитетная организация по сертификации органик-продукции. В торговых сетях нужно выделить специальные отделы, полки, холодильники с таким товаром. Стимулировать спрос поможет пропаганда здорового образа жизни и питания. И, наконец, нужно развивать экспортный потенциал российской органики.

Время не пришло

Тимур Гасиев, коммерческий директор компании "Саховат бройлер"

- Единственное место в России, где продукты органического земледелия могут быть востребованы, - это Москва. Но и здесь есть ряд проблем.

Одна из них заключается в том, что в нашей стране нет понятия organic как такового. Нет реально действующих законов, регулирующих органическое производство, и реальных инструментов контроля. То есть любой российский производитель может поместить на свою продукцию знак зеленого листа и заверить покупателя в том, что он приобретает органику, даже если на самом деле это не так.

Реальная органика, как в Европе, предусматривает запрет использования определенных компонентов (например, генно-модифицированных), что ведет к прямому росту себестоимости и, соответственно, цены. Отсюда вытекает вторая проблема. Люди покупают дорогие продукты только в том случае, если у них есть на это деньги.

По мировой статистике, человек может позволить себе концептуальную еду, если зарабатывает больше 50-75 долларов в день. Но у нас в стране население беднеет. Это можно наблюдать по перекосам в сторону потребления определенных продуктов. Например, в птицепереработке растет потребление тушки. Если вместо куриного филе я покупаю целую птицу - скорее всего, у меня стало меньше денег. Потому что такой продукт экономнее - тушкой можно накормить всю семью. В регионах этот перекос отмечается давно, сейчас наблюдается его активный рост и в Москве.

Чтобы стимулировать развитие органического земледелия, можно снизить для занятых им предприятий налогооблагаемую базу, уменьшить отчисления в фонд заработной платы, дать льготное кредитование. Тогда себестоимость продукта заметно снизится, и люди смогут позволить себе покупать органику. Если же я уже завтра, например, открою предприятие, где начну выращивать органические помидоры по 500 рублей за килограмм, то мой бизнес вряд ли станет успешным: вложений он потребует больших, а окупаться будет крайне медленно. Когда у потребителя в принципе недостаточно денег на продукты, он не будет разбираться, какие из них органические, а какие нет.

По моему мнению, заниматься органическим земледелием в России пока преждевременно. Правительство не может влиять на этот бизнес напрямую, оно способно только создать ему благоприятные условия для роста. Когда вы сажаете цветок и регулируете температуру, поддерживаете влажность, обеспечиваете его необходимым количеством воды и света - то он лучше растет. Если же вы, наоборот, выбросите его на улицу в двадцатиградусный мороз, он вообще не выживет. Так и в бизнесе: где создаются условия - он эффективно работает, где нет - результат противоположный.

Хороший пример - особые экономические зоны. Одна из компаний, в которых я ранее работал, закрыла завод по выпуску колбасной продукции в Подмосковье и с нуля открыла аналогичный в Калининграде. Мы привозили товар для продажи все так же в Москву, но производили его в калининградской ОЭЗ. Там была более низкая налоговая база, да и в целом более привлекательные условия. И производство обходилось дешевле, чем в Московской области.

Сети поддержали

Егор Кирин, основатель мобильной платформы "Агро.Клуб"

- Когда Воронежская область вошла в список пилотных регионов развития органического сельского хозяйства, мы решили узнать, что думают об этом виде земледелия наши подписчики в соцсетях (Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники" и Instagram) - производители, закупщики или дистрибьюторы продукции АПК. И основная масса их, с некоторой разницей в численном соотношении, проголосовала "за" органическое земледелие, приводя такие аргументы: хорошее нишевое направление для небольших хозяйств, конкурентное преимущество на рынке, постоянно растущий спрос на конечную продукцию.

У тех же, кто ответил отрицательно, основные опасения вызывает финансовая целесообразность процесса. Ведь сертификация земель обойдется дорого (поясню, что подписчики "Агро.Клуба" - фермеры со всей России, а не везде сертификация участков и покупка биопрепаратов будет субсидирована из бюджета). Другие контраргументы - потеря урожайности в связи с переходом на органику, длительное время самого перехода (небольшим хозяйствам это крайне трудно выдержать) и неуверенность в том, что клиенты станут переплачивать за органику.

В европейских странах приставка organic увеличивает стоимость конечного продукта иногда в два-три раза. В России такое повышение маловероятно или будет работать на очень узкий круг покупателей. А значит, многие небольшие хозяйства, рискнувшие сделать ставку на органику, могут разориться ввиду отсутствия спроса. Хотя кто-то из аграриев рассматривает как возможный выход из ситуации экспорт. Безусловно, экспортный потенциал у органической продукции есть, и определенные надежды на него так или иначе возлагают все. Тем более что такой вектор задается высшим руководством страны. Однако должна быть проведена серьезная работа на международных рынках, чтобы создать спрос на органические продукты из России.

Как отмечалось на международном агротехнологическом саммите - 2019 в Сан-Франциско, где побывали представители нашей компании, сегодня производителям органики нужно не только совершенствовать практику точного земледелия, применения биопрепаратов и сокращения отходов от агрономической деятельности, но и учитывать новые запросы потребителя. А потребитель хочет знать, из чего складывалось качество продуктов, которые он видит на своем столе. То есть - историю их производства и доставки до магазина.

Готовы помочь фермерам

Александр Гусев, губернатор Воронежской области:

- Мне кажется, мнение, что органическое земледелие интересно крупным холдингам, ошибочно. Холдинги применяют индустриальные технологии земледелия, выращивания скота и птицы. И так как рынок пока не насыщен, они в своей нише будут с удобством сидеть еще долгие годы. Органическое земледелие - удел средних и, может быть, мелких компаний.

В Воронежской области может возникнуть уникальная ситуация для развития органического земледелия. Во-первых, у нас не все земли отданы холдингам (как произошло, в частности, в соседних регионах), достаточно много именно мелких хозяйств - и фермерских, и коллективных. А они всегда вносили в почву мало химикатов. Мы их за это даже критиковали. Если средний уровень внесения минудобрений у нас порядка 90 килограммов действующего вещества на гектар, то у таких аграриев бывало и 20-30. Отсюда разница в урожайности - у кого-то под 70 центнеров с гектара, а кто-то и до 35 не дотягивал. Итак, земля, которую можно быстро перевести в разряд пригодных для органического производства, у нас есть.

Во-вторых, у нас имеются специальные инструменты господдержки, нормативная база для того, чтобы бесплатно провести органик-сертификацию земель (о желании это сделать у себя заявило около 40 небольших предприятий) и субсидировать расходы на покупку биопрепаратов. Речь об особых веществах природного происхождения, которые позволяют поддерживать плодородие почвы и урожайность, стимулировать рост и развитие растений, бороться с вредителями. Это не навоз, как можно было бы предположить.

Пока мы не знаем масштаба господдержки, но резерв в бюджете области есть. Думаю, 2019 год уйдет на "раскачку", а с 2020-го мы сможем активно перейти в фазу конверсии земель.