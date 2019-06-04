Первые московские школьники отправились в лагеря по льготным путевкам

Вот и пришло настоящее лето, а вместе с ним долгожданные каникулы. Где в этом сезоне отдохнут московские дети и сколько льготников бесплатно получат место под солнцем, узнал корреспондент "РГ".

За счет столичного бюджета отдохнут более 50 тысяч льготников, рассказала "РГ" заместитель гендиректора "Мосгортура" Юлия Силенко. Отдыхающих готовы принять 15 лагерей и 32 семейные базы, 17 из которых в оздоровительной кампании участвуют впервые. Самые популярные направления - Крым, Краснодарский край и Подмосковье, поэтому большинство путевок закуплено именно туда. Есть путевки и в регионы средней полосы России и Беларусь. Все лагеря, в которые едут дети из Москвы, уже прошли две проверки. Еще одна волна инспекций пройдет летом.

Первые заезды начались в конце мая. Например, юные москвичи с нарушениями зрения отправились в подмосковный лагерь "Родник", а с нарушениями слуха - в крымскую "Жемчужину". Для детей подготовлено шесть программ. Все - новые и рассчитаны на всю смену. Каждая подкреплена квестами, мастер-классами и подвижными играми. К примеру, "Моя культура" разделена на восемь блоков. Школьников познакомят с географией, историей и культурой российских регионов. Для тех, кому интересна Москва, придумали "Город возможностей". Ребятам расскажут о памятниках, туристических маршрутах и станциях метро. Есть программа и для почитателей здорового образа жизни - они займутся йогой и гимнастикой, освоят спортивные игры. Дети, мечтающие о руководящих постах, найдут себя в лидерской смене: научатся выступать перед публикой и вести видеоблоги.

Тем временем

Генеральный директор "Мосгортура" Василий Овчинников покинул свой пост, написав заявление по собственному желанию. Его обязанности с 4 июня временно исполняет Инна Голубева.