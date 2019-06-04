Первые московские школьники отправились в лагеря по льготным путевкам

За счет столичного бюджета отдохнут более 50 тысяч льготников, рассказала "РГ" заместитель гендиректора "Мосгортура" Юлия Силенко. Отдыхающих готовы принять 15 лагерей и 32 семейные базы, 17 из которых в оздоровительной кампании участвуют впервые. Самые популярные направления - Крым, Краснодарский край и Подмосковье, поэтому большинство путевок закуплено именно туда. Есть путевки и в регионы средней полосы России и Беларусь. Все лагеря, в которые едут дети из Москвы, уже прошли две проверки. Еще одна волна инспекций пройдет летом.
Первые заезды начались в конце мая. Например, юные москвичи с нарушениями зрения отправились в подмосковный лагерь "Родник", а с нарушениями слуха - в крымскую "Жемчужину". Для детей подготовлено шесть программ. Все - новые и рассчитаны на всю смену. Каждая подкреплена квестами, мастер-классами и подвижными играми. К примеру, "Моя культура" разделена на восемь блоков. Школьников познакомят с географией, историей и культурой российских регионов. Для тех, кому интересна Москва, придумали "Город возможностей". Ребятам расскажут о памятниках, туристических маршрутах и станциях метро. Есть программа и для почитателей здорового образа жизни - они займутся йогой и гимнастикой, освоят спортивные игры. Дети, мечтающие о руководящих постах, найдут себя в лидерской смене: научатся выступать перед публикой и вести видеоблоги.
Тем временем
Генеральный директор "Мосгортура" Василий Овчинников покинул свой пост, написав заявление по собственному желанию. Его обязанности с 4 июня временно исполняет Инна Голубева.