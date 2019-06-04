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04.06.2019 10:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Белгородом автомобиль попал под пассажирский поезд

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

Автомобиль ВАЗ 2107 попал под пассажирский поезд, выехав на деревянный настил пешеходного перехода перегона Долбино - Белгород. Как сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги, водитель легковушки нарушил правила, в результате чего и произошло ДТП.

Названа причина столкновения поезда и грузовика в Адыгее

Все случилось сегодня после полуночи: машинист поезда №74 Кривой Рог - Москва, увидев на путях машину, стал сигналить. Однако, даже применив экстренное торможение, ему не удалось избежать столкновения с авто: машина находилась слишком близко.

Водитель ВАЗа жив, никто из пассажиров и бригады поезда не пострадал. Сам же состав следовал дальше с опозданием на 43 минуты, а также задержал другой поезд - №20 Харьков - Москва - на 51 минуту.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область
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