Под Тулой в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек

В Тульской области на трассе "Дон" столкнулись Chevrolet Cruze и микроавтобус Mercedes-Benz. В аварии получили травмы шесть человек, сообщил "РГ" официальный представитель УМВД по региону Сергей Сергеечев.

Авария произошла накануне около 21:30 на 228 километре трассы М-4 "Дон" в Ефремовском районе. В микроавтобус, следовавший по маршруту Москва-Ефремов, врезался автомобиль Chevrolet Cruze. Предварительно, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где тут же столкнулся с микроавтобусом.

В результате аварии получили травмы шесть человек: оба водителя и четверо пассажиров маршрутки. Наиболее серьезные травмы у 33-летнего водителя легкового автомобиля, он госпитализирован. Остальные после оказания медицинской помощи от госпитализации отказались.

Полиция устанавливает детали ДТП, проводятся мероприятия по выяснению причин аварии.