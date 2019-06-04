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04.06.2019 10:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тулой в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области на трассе "Дон" столкнулись Chevrolet Cruze и микроавтобус Mercedes-Benz. В аварии получили травмы шесть человек, сообщил "РГ" официальный представитель УМВД по региону Сергей Сергеечев.

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Авария произошла накануне около 21:30 на 228 километре трассы М-4 "Дон" в Ефремовском районе. В микроавтобус, следовавший по маршруту Москва-Ефремов, врезался автомобиль Chevrolet Cruze. Предварительно, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где тут же столкнулся с микроавтобусом.

В результате аварии получили травмы шесть человек: оба водителя и четверо пассажиров маршрутки. Наиболее серьезные травмы у 33-летнего водителя легкового автомобиля, он госпитализирован. Остальные после оказания медицинской помощи от госпитализации отказались. 

Полиция устанавливает детали ДТП, проводятся мероприятия по выяснению причин аварии.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область
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