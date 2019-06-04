Полиция начала проверку по факту взлома и хищений в РКК "Энергия"

Подмосковные полицейские начали проверку по факту инцидента, произошедшего накануне в ракетно-космической корпорации "Энергия" имени Сергея Королева.

Как сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, ранее в полицию поступило заявление от представителей указанной корпорации, в котором указывалось, что неизвестные лица проникли в их производственные и складские помещения. Заявление было подано в дежурную часть межмуниципального управления МВД России "Власиха".

Как рассказали ТАСС в подмосковном главке МВД, похищены были комплектующие от измерительных приборов, содержащих драгоценные металлы. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - заключили в подмосковной полиции.

Напомним, сегодня СМИ со ссылкой на Роскосмос сообщили о проникновении на территорию РКК "Энергия" в подмосковном Королеве неизвестных взломщиков.