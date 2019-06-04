Путин и Си Цзиньпин посмотрят панд и посетят театр

В среду главы России и Китая проведут переговоры в Москве. А затем оба лидера отправятся на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Госвизит Си Цзиньпина - ключевое политическое событие года в наших двусторонних отношениях, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. Первой его частью станут завтрашние переговоры в Москве, а следующие два дня председатель КНР проведет в Санкт-Петербурге, станет почетным гостем ПМЭФ.

Переговоры на высшем уровне пройдут в двух форматах - узкий и на уровне делегаций с участием с нашей стороны сопредседателей всех пяти межправительственных комиссий - вице-премьеров. Также будут руководители отраслевых министерств и главы крупнейших компаний.

Темы для переговоров - двусторонние отношения, укрепление торгово-экономического сотрудничества, и здесь большое внимание - энергетике. Будет затронута и промышленная кооперация - в частности, строительство широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и тяжелого вертолета. Из международных тем одна из главных - ситуация на Корейском полуострове, СВПД (Иран), сирийское урегулирование, ситуация в Венесуэле, сотрудничество в АТР и отношения с крупейшими западными державами, включая США.

Лидеры подпишут совместные заявления, будет и солидный пакет межправительственных и коммерческих документов. Затем главы государств выступят перед СМИ и состоится государственный прием в Грановитой палате в честь китайского лидера. Вечером Владимир Путин и Си Цзиньпин посетят торжественный вечер в Большом театре. Кроме того, лидеры примут участие в церемонии передачи московскому зоопарку двух больших панд и ознакомятся с образцами открывающегося в Тульской области автозавода.

На ПМЭФ лидеры также много времени будут вместе. Делегация китайских бизнесменов в тысячу человек станет самой представительной. Кроме того, в СПбГУ пройдет церемония присвоения степени почетного доктора Си Цзиньпину. Вместе лидеры встретятся с участниками Российско-китайского энергетического форума. Также Владимир Путин проведет неформальный ужин с Си Цзиньпином один на один с участием переводчика.