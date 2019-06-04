Работодатели смогут откупиться от трудоустройства инвалидов

Минтруд предложил новый вариант выполнения квоты для приема на работу инвалидов. Организация сможет заплатить компенсацию, если не получается устроить к себе инвалидов.

Сейчас выполнить квоту по приему на работу инвалидов можно лишь одним путем - трудоустроить. Далеко не всегда это реально на практике. Фото: Industryview/iStock

Предполагается, что собранные деньги будут аккумулированы в специальном фонде и потрачены на то, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями здоровья найти работу. Например, на их обучение и стажировки, создание специально оснащенных рабочих мест и так далее. "РГ" выяснила, как восприняли эту идею эксперты и как сейчас обстоят дела с трудоустройством инвалидов в регионах.

- Мы слышали об этой идее и даже обсуждали ее в своем кругу, но не ждем от нее каких-либо перемен к лучшему, - рассказала "РГ" председатель воронежской городской организации Всероссийского общества слепых Наталья Городцова.

Работодатели зачастую отказывают инвалидам в трудоустройстве, предпочитая выплачивать штрафы. Они опасаются дополнительных проверок, ответственности, а также того, что незрячие и слабовидящие люди не справятся со своей работой.

Сейчас выполнить квоту по приему на работу инвалидов (в среднем 3-4 процента от общего количества рабочих мест) можно лишь одним путем - трудоустроить. Далеко не всегда это реально на практике.

По данным Министерства труда и соцразвития Новосибирской области, в 2018 году 3,6 тысячи организаций региона готовы были предоставить инвалидам 13 тысяч рабочих мест. На начало этого года в счет установленной квоты работали более 8,3 тысячи новосибирцев (то есть в полтора раза меньше). Из 524 официально зарегистрированных членов ВОС в Воронеже трудоустроены человек 30 - в основном они работают массажистами в поликлиниках, есть несколько преподавателей музыкальных школ.

Работодатели часто не готовы не только к созданию дорогих рабочих мест, но и к переобучению. Не готовы и к эмоциональному дискомфорту

Как показывает практика, работодатели чаще не готовы не только к созданию дорогих рабочих мест (например, для незрячего сотрудника специальный стол и компьютер обойдутся больше чем в миллион рублей), но и к переобучению. Не готовы и к любым дополнительным расходам, что вполне логично. И даже - к эмоциональному дискомфорту.

Как рассказала адвокат Елена Мадеева, она помогала трудоустроиться выпускнице вуза с дипломом юриста и заболеванием позвоночника. Ей не требовалось специального рабочего места - но нужно было какое-то время работать сидя, а какое-то - стоя, то есть менять положение тела. Девушка претендовала всего лишь на вакансию в канцелярии суда - сортировать почту. Но ей отказали. Потому как - мало ли что. И непривычно: чего это она будет то сидеть, то стоять... Так рассуждает государственная организация. Чего уж говорить о бизнесе.

Поэтому работодатели не спешат информировать службу занятости о том, какие у них есть вакансии для инвалидов. Это основное нарушение, которое выявляют чиновники во время проверок.

Инициируемый федеральными властями эксперимент уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат считает полезным, так как новые правила позволят бизнесу быть более гибким в принятии решений.

С другой стороны, существует опасность, что подавляющее большинство работодателей решит воспользоваться предоставленной альтернативой. Тогда, по мнению председателя Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов Натальи Скаредовой, будет забыто все, чего удалось достигнуть за счет действующего закона о квотировании. По ее мнению, он и так работает слабо, и в первую очередь потому, что не предусматривает серьезных санкций - штрафы для нарушителей минимальные. Да и платят их в регионе буквально единицы: в прошлом году в суд передали всего три таких административных протокола, в этом году - пять.

- Но главное, отсутствует объективный анализ рынка труда, - говорит специалист. - Мы должны знать, не только какие профессии может получить человек с ОВЗ, а где он будет действительно востребован.

Комментарий Минтруда

Как пояснили "РГ" в Минтруде, действительно, планируется провести эксперимент в пяти регионах. Кстати, и в Воронежской области тоже. А еще в Якутии, Орловской, Свердловской и Тверской областях.

Ожидается, что он начнется 1 января 2020 года и закончится 31 декабря 2025 года.

Сейчас по закону квота считается выполненной, когда работодатель принял на работу человека с инвалидностью. При этом действующий механизм квотирования вызывает нарекания и у работодателей, и у органов госвласти. Он неоднозначен в выполнении, не позволяет в полной мере использовать его потенциал.

На практике часто квотируемые рабочие места не соответствуют квалификационным и профессиональным возможностям инвалидов, не учитывают их психофизические и иные возможности, которые требуют специально оборудованных рабочих мест.

Эксперимент, для которого подготовлен пакет законопроектов, предлагает создавать в пилотных регионах фонды содействия трудоустройству инвалидов. Пополняться они будут за счет компенсационных выплат работодателей, если они обоснованно не могут принять их на работу. Размер этой выплаты будет зависеть от размера прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного человека в регионе. Если он ниже федерального, значит, размер выплаты будет равен федеральному ПМ, а если выше - то региональному.

Средства фондов можно будет направить на организацию профессионального обучения инвалидов, в том числе - непосредственно на рабочих местах с выделением наставника, стажировок для них для последующего трудоустройства. На создание и оборудование специальных рабочих мест для инвалидов, на стимулирование работодателей к приему на работу инвалидов, в том числе сверх установленной квоты, на организацию дистанционного труда инвалидов. Таким образом, квота будет считаться выполненной не только, если работодатель принял на работу инвалидов, но и если он заплатил компенсацию в фонд.

Одновременно будет усилена ответственность работодателей за неисполнение квоты. Штрафы для них в пилотных регионах составят от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Подготовила Марина Гусенко