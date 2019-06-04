Рекордная жара придет в Москву на выходных

Жара в столице побьет температурные рекорды на выходных, рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

"В воскресенье ждем 32-33 градуса тепла. Такая жара - очень редкое явление для этих чисел июня. Последний раз похожая температура регистрировалась в 1998 году - 8 июня столбики термометров тогда показали 32,4 градуса", - сказала Позднякова.

По словам метеоролога, 9 июня, вероятно, будет побит рекорд, который держался более 70 лет. Последний раз воздух прогревался до рекордных отметок в этот день в 1948 году. Тогда в столице была зафиксирована температура воздуха 32,1 градуса.