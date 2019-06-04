Шойгу проверил, как идет создание нового военного спутника

В Министерстве обороны второй раз за последние несколько дней обсудили проблемы технологического переоснащения нашей военной орбитальной группировки.

В конце прошлой недели на коллегии ведомства речь шла о запусках модернизированных спутников связи серии "Меридиан-М" и завершении работ по проекту "Благовест". А во вторник на селекторном совещании в Москве генералы и промышленники говорили о выпуске в интересах армии космического аппарата наблюдения и картографирования "Барс-М" - его разработкой занимается Ракетно-космический центр "Прогресс".

Министр обороны Сергей Шойгу напомнил коллегам, что в мае на серии совещаний в Сочи президент РФ поставил задачу завершить до 1 декабря создание этого спутника. Столь пристальный интерес к проекту, в общем-то, понятен. Военное ведомство из года в год совершенствует систему мониторинга обстановки с орбиты. Значимое место в ней отводится современным космическим аппаратам картографирования и дистанционного зондирования Земли. Поэтому своевременная реализация планов по их разработке, производству, модернизации и запускам приобретает особую актуальность. Известно, что эти спутники, в том числе, используют в интересах российской группировки войск в Сирии. Что же касается "Барса-М", то, по некоторым данным, развернутая на орбите не позднее 2022 года группировка должна включать шесть таких аппаратов.

На совещании также говорили об исполнении на "Уралвагонзаводе" госконтрактов на капремонт и поставку в армию бронетанкового вооружения. "В текущем году в войска должно поступить свыше 400 новых и модернизированных единиц бронетанковой техники. Среди них - танки Т-72БЗМ с отечественными прицельно-наблюдательными комплексами, Т-90М "Прорыв-3", Т-80БВМ и боевые машины пехоты БМП-1АМ", - сообщил Сергей Шойгу.

Помимо этого, на заводе в Нижнем Тагиле разрабатывают новейшую боевую машину пехоты Т-15 на платформе "Армата" с боевым модулем "Кинжал" и 57-миллиметровым орудием. Опытный образец машины, по словам министра, будет представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Он пройдет с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре подмосковного парка "Патриот".